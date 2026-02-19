Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de 2'si öğretmen 3 kişinin öldüğü kazada kamyon sürücüsünün yargılanmasına devam edildi

        Kayseri'de 2'si öğretmen 3 kişinin öldüğü trafik kazasında kamyon sürücüsünün yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 16:33 Güncelleme: 19.02.2026 - 16:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de 2'si öğretmen 3 kişinin öldüğü kazada kamyon sürücüsünün yargılanmasına devam edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'de 2'si öğretmen 3 kişinin öldüğü trafik kazasında kamyon sürücüsünün yargılanmasına devam edildi.

        Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan kamyon sürücüsü A.Ö. ile kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve avukatları katıldı.

        Suçsuz olduğunu savunan kamyon sürücüsü A.Ö., beraatini istedi.

        Müştekilerin avukatı ise A.Ö.'nün taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmaktan ceza almasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için davayı erteledi.

        Kayseri-Ankara kara yolu Mahzemin Kavşağı'nda, 9 Ekim 2024'te kamyon ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si öğretmen 3 kişi hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı
        19 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        19 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye tutuklama!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye tutuklama!
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
        Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        Dehşet kaza! Köpekten kaçan üniversiteli ağır yaralandı!
        Dehşet kaza! Köpekten kaçan üniversiteli ağır yaralandı!
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        Adliyeye sevk edildiler
        Adliyeye sevk edildiler
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        İsrail Lübnan sınırında alarm seviyesini artırdı
        İsrail Lübnan sınırında alarm seviyesini artırdı
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm

        Benzer Haberler

        Minik öğrencilerden Başkan Özdoğan'a ziyaret
        Minik öğrencilerden Başkan Özdoğan'a ziyaret
        Sel, heyelan ve kar yağışına karşı yoğun mücadele
        Sel, heyelan ve kar yağışına karşı yoğun mücadele
        Kayserisporlu futbolcular lise öğrencileriyle buluştu
        Kayserisporlu futbolcular lise öğrencileriyle buluştu
        Kayseri'de 1609 sürücüye idari para cezası uygulandı
        Kayseri'de 1609 sürücüye idari para cezası uygulandı
        Teravih namazında camiye torpil attı
        Teravih namazında camiye torpil attı
        Kaldırımda gören Türk Bayrağı'nı koşarak alan çocuk, kask kamerasıyla görün...
        Kaldırımda gören Türk Bayrağı'nı koşarak alan çocuk, kask kamerasıyla görün...