Niğde'de bir apartmandaki doğal gaz patlamasında 12 kişi yaralandı
Niğde'de bir apartmanda doğal gaz nedeniyle meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Selçuk Mahallesi'ndeki 14 katlı bir apartmanın 1'inci katında doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.
Büyük çapta hasar oluşan apartmanda, ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentte bulunan hastanelere kaldırıldı.
Çevrede tedbir alan ve binayı tahliye eden ekiplerin incelemesi devam ediyor.
