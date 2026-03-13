Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Büyükkılıç, şehit aileleri, gaziler ve aileleriyle iftar sofrasında buluştu

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen iftar programında şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları ile iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 11:20
        Büyükkılıç, şehit aileleri, gaziler ve aileleriyle iftar sofrasında buluştu

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen iftar programında şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları ile iftarda bir araya geldi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Polisevi'nde düzenlenen iftar programına, Vali Gökmen Çiçek, Başkan Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, şehit aileleri ile gaziler ve gazi yakınları katıldı.

        Burada konuşan Başkan Büyükkılıç, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri ile bir arada olmaktan onur ve mutluluk duyduklarını ifade etti.

        Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmanın olması gereken bir dönemden geçildiğini anlatan Büyükkılıç, "Ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize ve dinimize bağlı bir şekilde yaşamayı ve bu değerlerimize sahip çıkmayı olmazsa olmazımız olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

        Öte yandan Büyükkılıç, iftar öncesi Büyükşehir Belediyesinin Eskişehir Bağları bölgesinde hizmet veren iftar sofrasını da ziyaret etti.

        Vatandaşların ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Büyükkılıç, çocuklarla yakından ilgilenerek Kayserililerin ramazan ayını tebrik etti.

        Büyükkılıç, iftar sofrasındaki yemek dağıtım noktasında vatandaşlara yemek dağıtımı yaptı.

