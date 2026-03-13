Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Çıngır'dan şehit kabrine ziyaret

        Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır, Ağırnas Mahallesi'nde bulunan Şehit Astsubay Üstçavuş Burhan Kaplan'ın kabrini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 10:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Çıngır'dan şehit kabrine ziyaret

        Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır, Ağırnas Mahallesi’nde bulunan Şehit Astsubay Üstçavuş Burhan Kaplan’ın kabrini ziyaret etti.

        İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı öncesinde il genelinde bulunan şehit kabirlerine ziyaretler gerçekleştirildi.

        Ziyaret sırasında şehit kabirlerinin mevcut durumuna ilişkin incelemede bulunulurken, kabirlerin fiziki durumları yerinde gözlemlenerek mevcut durumlarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çıngır, şehitlerin aziz hatırasını yaşatmanın büyük bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

        Şehitliklerde tespit edilen hususları ilgili kurum ve birimlere iletmek üzere kayıt altına aldıklarını anlatan Çıngır, şunları kaydetti:

        "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Ramazan Bayramı öncesinde ilimizde bulunan şehitlik ve şehit kabirlerine ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bu ziyaretler kapsamında özellikle ilçe ve kırsal bölgelerde bulunan şehit kabirlerinin mevcut durumlarını yerinde gözlemliyoruz. Aziz şehitlerimiz, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru için canlarını feda etmiş kahramanlarımızdır. Onların hatıralarını yaşatmak ve kabirlerini ziyaret ederek, minnetimizi ifade etmek hepimiz için önemli bir vefa borcudur. Ramazan Bayramı öncesinde gerçekleştirilen bu ziyaretlerle hem şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor hem de vatandaşlarımızın ve şehit ailelerimizin şehitlik ziyaretlerine yönelik farkındalığın artmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump'tan İran'a: Bugün onların başına ne gelecek izleyin
        Trump'tan İran'a: Bugün onların başına ne gelecek izleyin
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        Konut satışında artış
        Konut satışında artış
        Hayalleri İsrail füzesi yüzünden yarım kaldı!
        Hayalleri İsrail füzesi yüzünden yarım kaldı!
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem!
        Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem!
        Yılın kadını seçildi
        Yılın kadını seçildi
        Duruşma çıkışı kalbinden bıçaklayan kadının ifadesi ortaya çıktı!
        Duruşma çıkışı kalbinden bıçaklayan kadının ifadesi ortaya çıktı!
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "Boşanma gerçekleşti"
        "Boşanma gerçekleşti"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Bilim insanları ilk kez görüntüledi!
        Bilim insanları ilk kez görüntüledi!
        Evdeki altın yetmemiş dişlerini sökmüşler! Torun değil cani!
        Evdeki altın yetmemiş dişlerini sökmüşler! Torun değil cani!
        "Kadın oyuncular kendine bakmıyor"
        "Kadın oyuncular kendine bakmıyor"

        Benzer Haberler

        Milyon yıllık tarih minyatürleştiriliyor Çıkan fosiller bire bir ölçeği ile...
        Milyon yıllık tarih minyatürleştiriliyor Çıkan fosiller bire bir ölçeği ile...
        Sedat Kılınç: "Şu anda konut almanın tam sırası" "Kayserispor'da Süleyman H...
        Sedat Kılınç: "Şu anda konut almanın tam sırası" "Kayserispor'da Süleyman H...
        Samsunspor - Kayserispor maçını Adnan Deniz Kayatepe yönetecek
        Samsunspor - Kayserispor maçını Adnan Deniz Kayatepe yönetecek
        Kayserili Büşra'nın hedefi şampiyonluk
        Kayserili Büşra'nın hedefi şampiyonluk
        Zecorner Kayserispor'da, Samsunspor maçı hazırlıkları sürüyor
        Zecorner Kayserispor'da, Samsunspor maçı hazırlıkları sürüyor
        Kayseri'de dağcılar ve dernek üyeleri kan bağışı yaptı
        Kayseri'de dağcılar ve dernek üyeleri kan bağışı yaptı