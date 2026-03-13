AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Kayseri'de konuştu:

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Aynı hedef doğrultusunda koştuğumuz tüm siyasi partilerle özellikle son zamanlarda ortağımız Cumhur İttifakı üyelerimizle yaptığımız faaliyetler çerçevesinde tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de de çok önemli hizmetlere imza atıyoruz." dedi.



Kayseri’de bir alışveriş merkezince düzenlenen iftar programına katılan Elitaş, son yıllarda özellikle Kayseri'ye önemli katkılar sağladıklarını söyledi.



Kayseri'nin her konuda öncü olduğunu belirten Elitaş, ilklerin şehri olarak nitelendirdiği Kayseri'de Türkiye'nin ilk küçük sanayi sitesinin kurulduğunu, daha sonra da orta sanayi ve ağır sanayinin yapıldığını anlattı.



Elitaş, 1976 yılında faaliyete geçen Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde ise bugün yaklaşık 1500 sanayi tesisinin yer aldığına değinerek, "Birlik ve beraberlik içerisinde yaptığımız, aynı hedef doğrultusunda koştuğumuz tüm siyasi partilerle özellikle son zamanlarda ortağımız Cumhur İttifakı üyelerimizle yaptığımız faaliyetler çerçevesinde tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de de çok önemli hizmetlere imza atıyoruz." diye konuştu.



TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ın ilerleyen günlerde düzenleyeceği basın toplantısıyla hızlı trenle ilgili gelişmeleri anlatacağını aktaran Elitaş, şunları kaydetti:



"Değerli sanayiciler, yaptığımız iş önemli iş ama her şeyin kalitelisini ve iyisini yapmamız lazım. Bugün Türkiye nasıl ki dünyada kaliteli ürünleriyle başka ülkelerle rekabet edebilir hale geldiyse, başka ülkelerde 100 dolarlık emek çalışırken işçilerin aylıkları ortalama 80-100 dolar arasında iken Türkiye'de asgari ücret 660 dolar iken onlarla rekabet edebiliyorsak bu kalitemizin işidir. Ürettiğimiz ürünleri kaliteli hale getirmemiz lazım."



Elitaş, mantı, pastırma ve sucuğun Kayseri'nin en önemli marka ve değerlerinden olduğunu dile getirdi.



Kayseri’de bir tesisin kendilerini üzen bir şekilde üretim yaptığına değinen Elitaş, şöyle devam etti:





"Ne olur basınımız ve iş alemimiz, kalitesiz iş yapanlar varsa bizim haklı gururumuzu haksız hale getirecekse bizim ünümüzü, dünya çapındaki değerlerimizi, uluslararası norm almış Kayseri pastırmamıza, sucuğumuza ve mantımıza halel getirecek herhangi bir işlem yapıyorsa bu bizim vatandaşlık ve Kayseri olarak görevimiz, görüp de ihmal edersek vebalimiz. Ne demek yanlış bir iş yaparak Kayseri'nin pastırmasının, sucuğunun kötü anılmasına müsaade etmek. Basınımız ne olur bunlara göz yummayın, yanlış yapan varsa ihmal etmeyin. Değerli iş adamlarımız, oda başkanlarımız, sivil toplu örgütlerimiz, biz değerlerimize sahip çıkmadığımız sürece değerlerimiz elden gider."

