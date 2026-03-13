Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Kayseri'de konuştu:

        AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Aynı hedef doğrultusunda koştuğumuz tüm siyasi partilerle özellikle son zamanlarda ortağımız Cumhur İttifakı üyelerimizle yaptığımız faaliyetler çerçevesinde tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de de çok önemli hizmetlere imza atıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 22:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri’de bir alışveriş merkezince düzenlenen iftar programına katılan Elitaş, son yıllarda özellikle Kayseri'ye önemli katkılar sağladıklarını söyledi.

        Kayseri'nin her konuda öncü olduğunu belirten Elitaş, ilklerin şehri olarak nitelendirdiği Kayseri'de Türkiye'nin ilk küçük sanayi sitesinin kurulduğunu, daha sonra da orta sanayi ve ağır sanayinin yapıldığını anlattı.

        Elitaş, 1976 yılında faaliyete geçen Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde ise bugün yaklaşık 1500 sanayi tesisinin yer aldığına değinerek, "Birlik ve beraberlik içerisinde yaptığımız, aynı hedef doğrultusunda koştuğumuz tüm siyasi partilerle özellikle son zamanlarda ortağımız Cumhur İttifakı üyelerimizle yaptığımız faaliyetler çerçevesinde tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de de çok önemli hizmetlere imza atıyoruz." diye konuştu.

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ın ilerleyen günlerde düzenleyeceği basın toplantısıyla hızlı trenle ilgili gelişmeleri anlatacağını aktaran Elitaş, şunları kaydetti:

        "Değerli sanayiciler, yaptığımız iş önemli iş ama her şeyin kalitelisini ve iyisini yapmamız lazım. Bugün Türkiye nasıl ki dünyada kaliteli ürünleriyle başka ülkelerle rekabet edebilir hale geldiyse, başka ülkelerde 100 dolarlık emek çalışırken işçilerin aylıkları ortalama 80-100 dolar arasında iken Türkiye'de asgari ücret 660 dolar iken onlarla rekabet edebiliyorsak bu kalitemizin işidir. Ürettiğimiz ürünleri kaliteli hale getirmemiz lazım."

        Elitaş, mantı, pastırma ve sucuğun Kayseri'nin en önemli marka ve değerlerinden olduğunu dile getirdi.

        Kayseri’de bir tesisin kendilerini üzen bir şekilde üretim yaptığına değinen Elitaş, şöyle devam etti:


        "Ne olur basınımız ve iş alemimiz, kalitesiz iş yapanlar varsa bizim haklı gururumuzu haksız hale getirecekse bizim ünümüzü, dünya çapındaki değerlerimizi, uluslararası norm almış Kayseri pastırmamıza, sucuğumuza ve mantımıza halel getirecek herhangi bir işlem yapıyorsa bu bizim vatandaşlık ve Kayseri olarak görevimiz, görüp de ihmal edersek vebalimiz. Ne demek yanlış bir iş yaparak Kayseri'nin pastırmasının, sucuğunun kötü anılmasına müsaade etmek. Basınımız ne olur bunlara göz yummayın, yanlış yapan varsa ihmal etmeyin. Değerli iş adamlarımız, oda başkanlarımız, sivil toplu örgütlerimiz, biz değerlerimize sahip çıkmadığımız sürece değerlerimiz elden gider."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

