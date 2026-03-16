Kayseri'de "Açık Hava Buz Pateni Pisti" hizmete açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde "Açık Hava Buz Pateni Pisti" hizmete açıldı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehrin uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma hedefleri doğrultusunda geliştirilen tesis, özellikle gençlerin ve çocukların buz sporlarıyla tanışmasına da imkan sağlayacak.



Açık hava buz pisti, hem amatör hem de profesyonel spor meraklılarını bir araya getirmeyi amaçlarken, pisti kullanmak isteyen vatandaşlar online rezervasyon sistemi üzerinden üyelik oluşturabilecek.



Tesis, açılışa özel olarak bayram sonuna kadar vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek.

