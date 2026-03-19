Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        MHP Kayseri İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi

        MHP Kayseri İl Başkanlığında Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 16:43 Güncelleme:
        İl binası önünde gerçekleşen programda konuşan İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, mübarek ramazan ayını büyük bir hoşgörü ve paylaşımla geçirdiklerini söyledi.

        Ramazan ayı içerisinde partililerle sürekli beraber olduklarına değinen Kalın, "Çok şükür bugün arife yarın da bayramı idrak edeceğiz. Allah'ım nicelerine daha kavuştursun hep beraber. Bugün tabii geçmişte yapılmayan bir şeyi de ilk kez yapıyoruz bu bayramda. Bugün burada hem Ülkü Ocakları hem de parti olarak ortak bir bayramlaşma programı düzenlemek istedik. Hepinizin bayramını ayrı ayrı en içten dileklerimle kutluyorum. Allah'a emanet olun." dedi.

        Kalın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Bugün birtakım gazeteler ve siyasi parti olduklarını iddia eden yapılanmalar, Milliyetçi Hareket Partisi'ne atıfta bulunarak, 'Milliyetçi Hareket Partisi şehitlikte yoktu' veya 'Milliyetçi Hareket Partisi'nin şehitlikte çelengi yoktu' şeklinde söylemde bulunmuşlar. Onlar aslında muhatabımız değiller ama kısaca bir cevap vereyim. Milliyetçi Hareket Partisi kurulduğu günden beri şehitliklerin içerisinden çıkmamış, şehitlerin diyarı ve otağı olmuştur. Orada iki çelenk bırakıp 3 kişiyle fotoğraflarda poz vermekle milliyetçi ve Türkçü olunmaz. Bu onları ilk ve son muhatap alışım."

        Bayramlaşma programına, çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Bu kez oğlu yaralanan baba: Evimi satışa çıkardım!
        Bodrum doldu taştı! 1 günde 25 bin araç!
        Ramazan Günlüğü
        8.7 milyar TL'lik 'aklama' 32 tutuklama!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        20 yıllık seri sona erdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Motosiklet sürücüleri dikkat! Türkiye’de de artıyor!
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i

        MHP Kayseri'de bayramlaşma
        AKİB'den anlamlı ziyaret Gönüllere dokunan duygusal anlar
        Kayseri'de yaklaşık 1700 uluslararası öğrenci aynı iftar sofrasında buluştu
        Kayseri Valiliğinde bayramlaşma programı düzenlendi
        AK Parti Kayseri İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi
        Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar'dan Ramazan Bayramı mesajı