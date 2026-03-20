Kayseri'de Sarımsaklı Barajı Mesire Alanı yeniden hizmete açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü peyzaj ve altyapı yenileme çalışmaları tamamlanan Sarımsaklı Barajı Mesire Alanı, yeniden hizmet vermeye başladı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ile Fen İşleri Daire Başkanlığının ortak yürüttüğü çalışmalar kapsamında Sarımsaklı Barajı Mesire Alanı'na 29 milyon 179 bin 540 liralık yatırım gerçekleşti.



10 bin metrekare çim uygulaması yapılan alanda, doğal dokuya uyumlu doğu çınarı, diş budak, akçaağaç, melez servi, karaçam, sarıçam ve mavi ladinden oluşan yeni ağaçlar dikildi.



Elektrik altyapısı yenilenen ve 2 bin 400 metre asfalt yol yapımı yapılan alana ayrıca 91 kamelya, 8 sallanan bank, 93 çöp sepeti ve çocuk oyun grubu, 120 araçlık otopark, 12 çeşme, mescit ve 2 tuvalet yapıldı.

