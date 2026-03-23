Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 zanlı tutuklandı
Kayseri'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.
Giriş: 23.03.2026 - 12:39
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada düzenledikleri operasyonlarda, 1 milyon 260 bin uyuşturucu ve uyarıcı hap ile 33,66 gram uyuşturucu ele geçirdi.
Olaylarla ilgili 20 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı, 8 zanlı ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
