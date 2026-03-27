Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Belediyenin "Aile Yılı"nda kurduğu dernekle yuvaların dağılması önleniyor

        ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk öncülüğünde geçen yıl kurulan "Yahyalı Ailem Derneği" verdiği danışmanlık hizmetiyle yuvaların dağılmasını önlüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesinin ardından aile yapısını güçlendirmek amacıyla Yahyalı Belediyesi tarafından kurulan dernekle yeni evlenen ve boşanma aşamasındaki çiftlere ücretsiz danışmanlık hizmeti sağlanıyor.

        Merkezdeki uzmanlar, yeni evlenen çiftlere birlikteliklerinin iyi ilerlemesi için çeşitli tavsiyelerde bulunurken, boşanma aşamasında merkeze gelenlerin sorunlarına da çözüm arıyor.

        Çoğu gönüllü olan psikolog, doktor, avukat, rehberlik öğretmeni, ilahiyatçı, muhtar, öğretmen ve esnaf tarafından dernekte sorunlara çok yönlü yaklaşılarak hem manevi hem hukuki hem de sosyal destek sunuluyor.

        Psikolog talep eden çiftlere de birebir seanslar verilerek, gönüllü akıl heyeti ile boşanma öncesi ve aşamasındaki aileler analiz edilip çözüm aranıyor.

        Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yılı "Aile Yılı" ilan etmesiyle belediye olarak aile yapısını güçlendirmek için çalışma yürüttüklerini söyledi.

        Bu kapsamda içerisinde doktorların, psikologların, öğretmenlerin ve diyanet çalışanları gibi birçok kurumun yer aldığı yapıyı oluşturduklarını anlatan Öztürk, boşanmaların önüne geçebilmek için bir dernek kurduklarını belirtti.

        - Boşanma aşamasındaki 24 aile yeniden bir araya geldi

        Öztürk, her yıl ortalama 300 çiftin nikahını kıydıklarını, 45 çiftin ise boşandığını öğrendiklerini ifade etti.

        Ailenin önemini vurgulayan Öztürk, "Bir tarafta insanı evlendirirken bir taraftan da boşanmasına tabii göz yumamayız. Bunu kendimize doğrusu dert edindik çünkü aile her şeyden önemli. Biz onların yarasına merhem olmak istiyoruz. Boşanma aşamasındaki kişilerin işi resmiyete dökmeden yanlarına gidip ikna etmenin daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Geçen yıl temmuz ayında kurulan derneğimizde yaklaşık 24 ailemizi Allah'a hamdolsun bir araya getirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz." diye konuştu.

        Birçok ayrılığın sebebinin küçük problemler olduğuna ve bunların büyütülmeden halledilmesi gerektiğine dikkati çeken Öztürk, şunları kaydetti:

        "Bize Allah'ın emaneti olarak verilen eşlerimize bir emanet gibi riayet etmiş olsak, problem kökünden hallolmuş olacak. Hem inancımızın gereği hem de belediyecilik anlayışımızın gereği derneği kurduk. Çok mutluyum, memnunum. Bu derneğimiz sadece danışman, büro ve ofis gibi değil. Burada aynı zamanda hem kadın kardeşlerimizin bir araya gelip tefsir dersleri aldığı hem de birçok güzelliğin paylaşıldığı bir ortam hazırladığımız için çok mutluyum doğrusu."

        Öztürk, belediye aracılığıyla ilçedeki fabrika ve tekstil atölyelerinde aile bireylerinin istihdam edilmesine de aracılık ettiklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        Hamaney'in son görüntüsü paylaşıldı
        Hamaney'in son görüntüsü paylaşıldı
        Uşak Belediye Başkanı ve 10 kişi gözaltında
        Uşak Belediye Başkanı ve 10 kişi gözaltında
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Cinayetin ayak sesleri: Aleyna'nın 9 ay önceki sözleri gündem oldu!
        Cinayetin ayak sesleri: Aleyna'nın 9 ay önceki sözleri gündem oldu!
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        "Başkası büyütsün diye doğurmadım"
        "Başkası büyütsün diye doğurmadım"
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        Önce takip sonra baskın! Depodan çıktı tam 50 ton! Kimyasal zincir!
        Önce takip sonra baskın! Depodan çıktı tam 50 ton! Kimyasal zincir!
        Bursa'da 600 yıllık caminin altında bulundu
        Bursa'da 600 yıllık caminin altında bulundu
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        Sevgilisini öldürmüştü! Simge'ye istenen ceza belli oldu!
        Sevgilisini öldürmüştü! Simge'ye istenen ceza belli oldu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aşıklar ortaya çıktı
        Aşıklar ortaya çıktı
        Altın ve gümüşü gölgede bıraktı
        Altın ve gümüşü gölgede bıraktı
        Kaç tane mavi nokta görüyorsunuz?
        Kaç tane mavi nokta görüyorsunuz?

        Benzer Haberler

        ERÜ'de Nevruz Bayramı kutlandı
        ERÜ'de Nevruz Bayramı kutlandı
        Yahyalı'nın yarım asırlık mirası yeniden canlandı
        Yahyalı'nın yarım asırlık mirası yeniden canlandı
        Yahyalı meydanından Develi kavşağına 5 km'lik çevre yol niteliğinde proje
        Yahyalı meydanından Develi kavşağına 5 km'lik çevre yol niteliğinde proje
        Çocukluk tutkusu dağların zirvelerine yaklaşık 150 tırmanış yaptı
        Çocukluk tutkusu dağların zirvelerine yaklaşık 150 tırmanış yaptı
        Talas'ta yatırımlara 35 milyonluk kaynak
        Talas'ta yatırımlara 35 milyonluk kaynak
        Erciyes; Geleneksel Kızak Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak
        Erciyes; Geleneksel Kızak Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak