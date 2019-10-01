Hacılar Erciyesspor kayıpsız devam ediyor

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Mehmet Özet Süper Amatör Küme’de oynadığı iki maçı da farklı sonuçlarla kazanarak zirveye kurulan Hacılar Erciyesspor inançlı.

Ligin ilk maçında Kayseri Demirspor’u 20 mağlup ederek sezon galibiyetle başlayan sarı lacivertliler hafta sonu deplasmanda oynadığı maçta Özvatan Gençlikspor’u 50 mağlup ederek 2’de 2 yaptı. Yoluna kayıpsız devam eden Hacılar Erciyesspor ligin 3. haftasında Kayser Sağlıkspor ile karşı karşıya gelecek. Transfer sezonunda akıllı bir transfer politikası izlediklerini belirten Hacılar Erciyesspor antrenörü Tanju Alan, "Güçlü bir kadro oluşturduk. Yaptığımız çalışmalarla lige eksiksiz girmesini bildiğimizi Demirspor ve deplasmanda oynadığımız Özvatan Gençlikspor’u farklı sonuçlarla geçerek kanıtladık. Galibiyet serimizi sürdürerek zirvedeki yerimizi sağlamlaştırmak amacındayız” diye konuştu.

KAYSERİ 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:05

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