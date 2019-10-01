Talasgücü lige ısınamadı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Talasgücü Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig'de henüz galibiyet alamadı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.Grup'ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, oynadığı 2 maçta da galip gelemedi. Lige Yahyalıspor beraberliği ile başlayan Sarı Lacivertli ekip, ikinci haftada sahasında Reyhanlıspor'a 10 mağlup oldu.

Talasgücü Belediyespor antrenörü Halil Aslan, kazanmak için hazırlanmalarına rağmen 2 haftadır galibiyet alamadıklarını söyledi. Halil Aslan "Geçen hafta Yahyalıspor deplasmanında 20'lık yenilgiden dönüş yaparak 22'lik beraberliği yakaladık. Reyhanlıspor karşısında da iyi futbol oynasak da sahamızda kazanamadık. Artık kazanmak istiyoruz. Puan kayıplarını telafi etmek için çalışıyoruz" dedi.

2 hafta sonrasında topladığı 1 puanla 10.sırada bulunan Talasgücü Belediyespor, bu hafta deplasmanda Pozantı Gençlikspor ile karşılaşacak.

KAYSERİ 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:05

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