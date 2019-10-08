12 yaşındaki çocuğu öldürmeye kalkışan sanığa 10 yıl hapis

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde 2017’de tarla meselesi yüzünden akraba olan iki ailenin silahlı, tüfekli kavgasında 2 kişinin öldüğü, 1 çocuğun yaralandığı davada 1 sanığa ‘çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

İki kişi ölmüş, 1 çocuk yaralanmıştı

19 Nisan 2017'de Pınarbaşı ilçesi Tahtalı köyünde tarlada iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce av tüfeği kullanıldı. Av tüfeği ile yaralanan Mustafa Ç. (26) olay yerinde hayatını kaybederken, tabanca ile yaralanan Murat Ç. ve olay tarihinde 12 yaşında olan M.C.Ç. Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan yaralılardan Murat Ç. ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, çocuk M.C.Ç. de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Murat Ç., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sanıklardan birisi ölmüştü

Olayda ölen Murat Ç. ile ölen Mustafa Ç'nin birbirlerini vurdukları iddiası ile açılan davada S.Ç. M.Ç. ve Y.Ç. isimli kadın hakkında da ‘kasten öldürmeye iştirak' suçundan dava açıldı. Tutuksuz kadın sanık Y.Ç.(61) ise geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmiş, kadının ölüm raporu sanık avukatlarınca dosyaya konulmuştu.

Olaydan 2 yıl sonra Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar celsesinde tutuksuz sanıklar S.Ç.(25) ve M.Ç. (30) ile avukatlar hazır bulundu.

'Delil kalmasın' dediler, beni de vurdular

Önceki celse pedagog eşliğinde savunma yapan 14 yaşındaki çocuk M.C.Ç. şunları söylemişti: "Ağabeyim Mustafa ile traktörle tarlaya ilaç atmaya gittik, ilaç malzemelerinin ağzını kapattık, işimiz bitti. Murat küfür ederek geldi, havaya ateş etti. Abim de ‘bu ne diyor' diye yanına giderken, ağabeyimin elinde tabanca vardı. Murat'a doğru ateş etti. Murat yere düştü, daha sonra S.Ç. koşarak geldi, çömelerek iki üç adım mesafeden tüfek ile ağabeyim Mustafa'ya ateş etti, ağabeyim yere düştü. Y.Ç. isimli kadın ile bir erkek sesinin de ‘çocuğu da vurun, delil kalmasın' dediğini duydum. O ara M.Ç. de bana ateş etti, öyle yaralandım."

“Çocuğa ateş ettiğim iddiası doğru değildir"

Tutuksuz sanık S.Ç. "Biz tarlamıza gittik. Murat ve annem Y.Ç. ile tarla işleri ile uğraşıyorduk. Ben tarlanın bir ucundaydım, silah seslerini duyunca hemen oraya gittim. Ben geldiğimde 3'ü de yatıyordu. Kardeşim Murat'ı traktöre bindirip hastaneye götürdük. Bu olaydan önce E.Ç. isimli akrabamız bana ateş ederek öldürmeye çalışmıştı" derken, tutuksuz diğer sanık M.Ç. de "Kimin kime ateş ettiğini görmedim. Mustafa ile M.C.Ç. arasında tabanca duruyordu. Olay esnasında çocuğa ateş ettiğim iddiası doğru değildir" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık M.Ç.’ye 'ruh ve bedenen kendisini koruyamayacak çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası verirken, sanığın infaz kesinleşinceye kadar yurt dışı yasağının devamına karar verdi. Tutuksuz sanık S.Ç. ise beraat etti.

KAYSERİ 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:12

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