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Türkiye Öğretmenler Kupası Voleybol Müsabakalar Kayseri'de Start Aldı

İHA

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen Türkiye Öğretmenler Kupası Voleybol Müsabakaları Kayseri'de start aldı.

Türkiye Öğretmenler Kupası Voleybol Müsabakalar Kayseri'de Start Aldı

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen Türkiye Öğretmenler Kupası Voleybol Müsabakaları Kayseri'de start aldı.
İl Müdürlüğü Atatürk Spor Salonunda düzenlenmekte olan müsabakalarda Sarıoğlan İlçe Milli eğitim Müdürlüğü, Kocasinan İlçe Milli eğitim Müdürlüğü, Talas İlçe Milli eğitim Müdürlüğü, Melikgazi İlçe Milli eğitim Müdürlüğü, Hacılar İlçe Milli eğitim Müdürlüğü, Develi İlçe Milli eğitim Müdürlüğü olmak üzere 6 ilçe takımı mücadele ediyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Turnuvaya katılan tüm öğretmenlere başarılar diledi.

KAYSERİ

25 Ekim 2019 Cuma

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