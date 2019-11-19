Kayseri'de kaçak akaryakıt operasyonu: 4 gözaltı

KAYSERİ'de polisin baskın yaptığı depoda 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Melikgazi ilçesi Anbar mahallesindeki depoya baskın düzenledi. Depoda yapılan aramada 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ayrıca, 4 ayak dolum aparatı, çok sayıda yağ tenekesi bulundu. Operasyonda M.G., M.K., S.D. ve K.B. gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.
KAYSERİ
19 Kasım 2019 Salı
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