Kayseri ve Kastamonu arasında 'pastırma' rekabeti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kayseri ve Kastamonu arasında 'pastırma' rekabeti

DHA

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Mantıda Kayseri, pastırmada Kastamonu"  sözleri, iki şehir arasında rekabet yaşanmasına neden oldu. Kayserililer, pastırmanın ana vatanının Kayseri olduğunu söylerken, Kastamonulular Erdoğan'a destek verdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Mantıda Kayseri, pastırmada Kastamonu"  sözleri, iki şehir arasında rekabet yaşanmasına neden oldu. Kayserililer, pastırmanın ana vatanının Kayseri olduğunu söylerken, Kastamonulular Erdoğan'a destek verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, partisinin genel merkezinde düzenlenen il başkanları toplantısından sonra Kastamonu pastırması ikram edildi. Pastırmayı yedikten sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye, "Mantıda Kayseri, pastırmada Kastamonu" dedi. Erdoğan´ın sözleri, iki şehir arasında rekabet yaşanmasına neden oldu. Kastamonu ve Kayserili pastırmacılar, kendi pastırmalarının daha iyi olduğunu söyledi. Bugün tartışmaya, Kayseri ve Kastamonu halkı da dahil oldu. Kayserili vatandaşlar, pastırmanın ana vatanının Kayseri olduğunu söyledi.
'SARIMSAKTA ONLAR, PASTIRMADA BİZ MEŞHURUZ'
Kayserili Esnaf Adem Karaca, Kayseri'nin ikliminin ve rüzgarının pastırma için çok faydalı olduğunun belirterek, "Ben, Kastamonu pastırmasını yemek istemem; çünkü bıçakla çırpma yapıyorlar. Kayseri pastırması ise dilim dilim yapılıyor. Kastamonu sarımsakta meşhur, ona biz sözümüz yok. Sayın Cumhurbaşkanımız latife yapmış. Kendisi Kayseri'yi seviyor ve pastırmasının tadını biliyor" dedi.
'TARİHİ KAYNAKLARDA KAYSERİ YAZIYOR'
Ev kadını Zeynep Yılmaz da pastırmanın ana vatanının Kayseri olduğunu ifade ederek, "Buranın havası suyu farklı. Kayseri'nin pastırması güneşte kurutuluyor. Son derece doğal" diye konuştu. Esnaf Ahmet Aldaş ise, Ankara ve İstanbul'da da pastırma yapıldığını belirterek, "Ancak Kayseri'nin iklimi pastırmaya çok müsait. Tarih kaynaklarında bile pastırmanın ana vatanının Kayseri olduğu yazıyor" dedi.
KTO BAŞKANI GÜLSOY: KAYSERİ PASTIRMASININ ÜZERİNE PASTIRMA OLMAZ
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da, yaşanan tartışmalarda Kayseri pastırmasının ön plana çıktığını ifade ederek, şunları söyledi:
"Pastırmanın ana vatanı Kayseri'dir. Ancak damak zevki veren bir ürünün diğer şehirlerde yapılması, bizim ülkemizde yapılması bizleri gururlandırıyor.  Pastırmanın çıkış noktası burasıdır. Kastamonu ve başka illerde yapılabilir. Şu an gıda sektörüne baktığımız zaman veya bir ürün alınıp satıldığı zaman bir ürün nerede yapılıyorsa illa oranın malı olacak değil. Bu tatlı bir rekabeti getirir. Kayseri pastırmasının tadı farkıdır, Kastamonu pastırmasının tadı farklıdır. Bunu yiyenlerin tercih edeceği bir durumdur. Kayseri pastırmasının üzerine bir üzerine pastırma olmaz. Şu an Kayseri'nin ve pastırmanın reklamı oluyor."
KASTAMONULULAR PASTIRMAYA SAHİP ÇIKTI
Kastamonu halkı ise Kastamonu pastırmasının, Kayseri pastırmasından üstün olduğunu söyledi. Kastamonu'da yaşayan emekli Ahmet Cindioğlu, "Kastamonu pastırması sayvanda pişer. Sayvanda pişmeyen pastırma iyi pastırma olmaz. Pastırma bıçakla ince ince doğranır. Satırla doğranan pastırma olmaz. Satırla et doğranır. Cumhurbaşkanımızın Kastamonu pastırması ile ilgili sözleri çok doğrudur. Kastamonu pastırmasının lezzeti hiçbir yer yoktur" dedi.
'DAHA LEZZETLİDİR'
Lokanta çalışanı Şükür Yazıcı da, "Cumhurbaşkanımızın sözlerini destekliyoruz. Kastamonu pastırmasının Kayseri pastırmasından daha iyi olduğu kesinlikle doğrudur, daha lezzetlidir. Bizim pastırmamız daha dolgundur. Güneşte kuruduğu için çok daha lezzetlidir. Kesinlikle tavsiye ediyoruz ve Kastamonu'ya pastırma yemeye bekliyoruz" diye konuştu.
'KAYSERİ MANTI, KASTAMONU PASTIRMA YAPSIN'
Kent merkezinde lokanta işleten Mustafa Oğlakçı ise, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a katılıyoruz. Kastamonu´muzun pastırması Kayseri'nin pastırmasından kesinlikle daha güzel. Herkesi pastırmamızın tadına bakmak için Kastamonu'ya bekliyoruz. Herkes kendi bildiği işi yapsın. Kayseri mantısını yapsın, Kastamonu pastırmasını yapsın" dedi.
Emekli İhsan Sert de, "Sayın Cumhurbaşkanımız Kastamonu pastırmasından övgü ile bahsetmişler. Doğrudur. Her memleketin lezzeti kendine göre güzeldir. Ama bizimkisi tamamen doğal olup, elle doğranmaktadır. Hatta Kayserili dostuma ben pastırma gönderdim lezzetinin çok güzel olduğunu söyledi. Rekabet her zaman güzeldir" ifadelerini kullandı.

KAYSERİ

04 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:05
  • GÜNEŞ 07:32
  • ÖĞLE 12:33
  • İKİNDİ 15:02
  • AKŞAM 17:24
  • YATSI 18:46
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Raketler Okullar Arası İl Birinciliği için sallanıyor
YEREL HABERLER Raketler Okullar Arası İl Birinciliği için sallanıyor
Başkan Büyükkılıç’ın başlattığı tanıtım hamlesi hız kesmeden devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç’ın başlattığı tanıtım hamlesi hız ...
Dini nikahlı eşini elektro şok cihazıyla yaralayan şahsa para cezası
YEREL HABERLER Dini nikahlı eşini elektro şok cihazıyla yaralayan ...
Kayseri Büyük Erkekler Basketbol Ligi için geri sayım başladı Hasketbol GSK, 13. hazırlık maçında yine kazandı
YEREL HABERLER Kayseri Büyük Erkekler Basketbol Ligi için geri sayım ...
2 çocuk annesi Cevahir Çay'ı öldüren kocası ilk kez hakim karşısına çıktı Kızının katilini takım elbiseyle gördü, sinir krizi geçirdi
YEREL HABERLER 2 çocuk annesi Cevahir Çay'ı öldüren kocası ilk kez ...
Kayserispor-Çaykur Rizespor maçı hakemleri açıklandı Fırat Aydınus yönetecek
YEREL HABERLER Kayserispor-Çaykur Rizespor maçı hakemleri ...
2019-2020 sezonu Bocce küçük kızlar müsabakaları başladı
YEREL HABERLER 2019-2020 sezonu Bocce küçük kızlar müsabakaları ...
Jandarmadan tarihi eser kılıç operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan tarihi eser kılıç operasyonu
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Savruk engelli dernekleri ve özel öğrencilerle bir araya geldi.
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Savruk engelli ...
Başkan Gülsoy’dan Dünya Kadın Hakları Günü Mesajı
YEREL HABERLER Başkan Gülsoy’dan Dünya Kadın Hakları Günü Mesajı
Sedat Kılınç'tan Kayserispor açıklaması
YEREL HABERLER Sedat Kılınç'tan Kayserispor açıklaması
1.5 metrelik yılan ile oyuncak oynar gibi oynadı
YEREL HABERLER 1.5 metrelik yılan ile oyuncak oynar gibi oynadı
İ.M. Kayserispor - Çaykur Rizespor maçı hakemleri açıklandı
YEREL HABERLER İ.M. Kayserispor - Çaykur Rizespor maçı hakemleri ...
Talas ilçesinde öğrenci taşıyan şoförlere eğitim verildi
YEREL HABERLER Talas ilçesinde öğrenci taşıyan şoförlere eğitim ...
İl Sağlık Müdürü Benli Kaymakam Duru'yu Makamında Ziyaret Etti
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Benli Kaymakam Duru'yu Makamında ...
İYİ Parti standına saldırı olayında gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı
YEREL HABERLER İYİ Parti standına saldırı olayında gözaltına alınan ...
Talas'ta antika günleri sürüyor
YEREL HABERLER Talas'ta antika günleri sürüyor
KTO ve KAYSİAD başkanlarından anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER KTO ve KAYSİAD başkanlarından anlamlı ziyaret
Minibüsün kanala düştüğü kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Minibüsün kanala düştüğü kazada ağır yaralanan kadın ...
KAYMEK’ten 'Engellilerin Hakları' Programı
YEREL HABERLER KAYMEK’ten 'Engellilerin Hakları' Programı
Paul Ntep sözleşmesini feshetti
YEREL HABERLER Paul Ntep sözleşmesini feshetti
AGÜ’de 'Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri' Fuarı
YEREL HABERLER AGÜ’de 'Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri' Fuarı
Develispor, Gençlerbirliği’ni konuk edecek Develispor Kulüp Başkanı Ali Kabak: “Futbolun içinde kaybetmek de var”
YEREL HABERLER Develispor, Gençlerbirliği’ni konuk edecek Develispor ...
Kayserispor, kupada moral arıyor
YEREL HABERLER Kayserispor, kupada moral arıyor
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X