Kayseri Birinci Amatör Küme takımlarından Yeşilhisar Belediyespor, futbol il temsilciliğine verdiği dilekçe ile bundan sonraki haftalarda oynayacağı maçlara çıkmayacağını bildirdi.

Bu sezon birinci Amatör Küme B Grubunda yer alan ve bekleneni veremeyen Yeşilhisar Belediyespor, ligden çekildi. Geride kalan 11 hafta sonunda sadece 1 galibiyet aylan ve 10 yenilgi ile topladığı 3 puan ile son sıraya demir atan YeşilBeyazlı takım bundan sonraki maçlara çıkmayacağını belirtir dilekçeyi futbol il temsilciliğine verdi. Yeşilhisar ekibi ligde oynadığı 11 maçta sadece 9 gol atabilirken kalesinde ise 42 gol görmüştü. Bu hafta Yeşilhisar ile oynaması gereken Akkışla Gençlikspor ise haftayı hükmen galibiyet ile kapatırken bu maç programa dahil edilmedi.

KAYSERİ 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:38

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:23

YATSI 18:46

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