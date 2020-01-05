Yoğun kar yağışı Özvatan'da iki futbol maçını erteletti

Kayseri'de özellikle ilçelerde etkili olan kar yağışı amatör küme futbol maçlarını da etkiledi. Kayseri'de iki maç zeminin karla kaplı olması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Kayseri'nin Özvatan İlçesi'nde etkili olan kar yağışı, iki futbol maçının ertelenmesine neden oldu. Dün oynanması gereken ve Birinci Amatör Küme U19 Ligi'ne dahil Özvatan GençliksporKocasinan Şimşekspor maçı zeminin temizlenememesi nedeniyle ertelendi. Kar yağışı gece boyunca devam edince temizleme işlemleri yapılamadı ve bugün oynanması gereken ve Süper Amatör Küme'ye dahil Özvatan GençliksporTalas Anayurtspor maçı da ertelendi. Futbol İl Temsilciliği'nden yapılan açıklamada iki maçında ileri bir tarihte oynanacağı açıklandı.
KAYSERİ
05 Ocak 2020 Pazar
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