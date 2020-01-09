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Toyota Plaza Aksoy'un kampanyaları yeni yılda da devam ediyor

İHA

Kayseri Toyota Plaza Aksoy yeni yılın ilk kampanyasında cazip fiyat avantajları ve en uygun ödeme koşullarını sunmaya devam ediyor.

Kayseri Toyota Plaza Aksoy yeni yılın ilk kampanyasında cazip fiyat avantajları ve en uygun ödeme koşullarını sunmaya devam ediyor.
Kamu bankalarının yerli üretim araçları desteklemek amacıyla başlattıkları finans kampanyasının da 31 Mart tarihine kadar uzatılmasıyla Türkiye’de üretilen Corolla Flame, Corolla Flame XPack, Corolla Passion, Corolla Passion XPack ve tüm Toyota CHR modellerine 50 bin TL, 36 ay vade ve yüzde 0,69 faiz oranıyla sahip olunabilecek. Bunun yanında ayrıca durdurulamaz kimliği ile öne çıkan efsane pickup Hilux ise ocak ayı boyunca 75 bin TL’ye 12 ay vadede 0 faiz oranı ile kampanyada yerini alıyor. 2019 model Hilux’lar 211 bin 900 TL’den başlayan fiyatlar ile ocak ayı boyunca Toyota Plaza Aksoy'da satışa sunulacak.
Bunun yanında ayrıca Toyota’nın Corolla Flame, Corolla Flame XPack , Corolla Passion, Corolla Passion XPack ve tüm CHR modellerini kapsayan 50.000 TL, 24 ay ve yüzde 0,99 faiz oranlı kampanyası da ocak ayında devam edecek. Kampanyada dünyanın ve Türkiye’nin en gözde modellerinin başında gelen Corolla’nın ÖTV avantajına sahip hibrit modelleri ile birlikte benzinli seçenekleri de özel fiyatlar ile Toyota Plaza Aksoy'da yeni müşterilerini bekliyor. 2020 model Yeni Toyota Corolla’lar 133 bin 100 TL’den, Yeni Toyota Corolla Hybrid modelleri ise 186 bin 850 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
Toyota Plaza Aksoy'un ocak kampanyasında; RAV4 Hybrid, CHR, CHR Hybrid, Yaris ve Yaris Hybrid modelleri de fiyat avantajlarıyla yeni kullanıcılarını bekliyor. 31 Ocak tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında ÖTV teşviki ile 2020 model CHR Hybrid 192 bin 950 TL’den başlayan fiyatlar ile sunulurken, 2019 model yılına ait; Yaris 104 bin 700 TL, Yaris Hybrid 162 bin 50 TL, RAV4 Hybrid 336 bin 500 TL ve Yeni Camry Hybrid 479 bin 200 TL’den başlayan anahtar teslim fiyatlarla ocak ayı kampanyasına katılıyor. 2020 model Toyota CHR’ın benzinli seçenekleri de 171 bin 250 TL’den başlayan fiyat avantajıyla kampanyaya dahil oluyor.
Yüzde 1,19’dan başlayan faiz oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 60 aya varan vade seçenekleri ile Toyota Plaza Aksoy'un yeni yıl kampanyasından yararlananlar için markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenlere “takas” imkanı da bulunuyor. Aynı zamanda Toyota yeni devreye aldığı program ile birlikte, 5 yıl veya 100 bin km'ye (hangisi önce dolarsa) kadar uzatılmış garanti de sunuyor.

KAYSERİ

09 Ocak 2020 Perşembe

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