Kayseri'de uyuşturucu sanığına 12 yıl hapis

KAYSERİ'de uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mehmet B. (39), 12 yıl hapis ve 25 bin lira para cezasına çarptırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen Ekim ayında Malatya-Kayseri karayolunda yapılan yol uygulamasında durdurulan otomobilde el freni bölgesinde gizlenmiş 37,20 gram metamfetamin, 26 gram bonzai ele geçirdi. Gözaltına alınan Mehmet B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Mehmet B., karar duruşmasında hazır bulundu. Daha öne Şanlıurfa'da uyuşturucu kullandığı için cezası olduğunu söyleyen sanık Mehmet B. "Ticaretini asla yapmadım. Uyuşturucu kullandığım için de çok pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Mehmet B.'ye 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 12 yıl hapis ve 25 bin lira para cezası verdi.





KAYSERİ 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:20

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