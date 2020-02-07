Sarız Devlet Hastanesi İhalesi 4 Mart’ta Yapılacak

Kayseri Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Sarız’a yapılması planlanan yeni Devlet Hastanesi ihalesinin, 4 Mart 2020 tarihinde, Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılacağını bildirdi. İhalenin ardından yapımına başlanacak hastanenin en kısa sürede tamamlanması için takipte olacaklarını belirten Benli, Sarız’ın İlçe Merkezinde ergonomik ve modern bir sağlık tesisine kavuşacağını ifade etti.

Kayseri’deki sağlık yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini dile getiren İl Sağlık Müdürü Benli; “Sağlık Bakanlığı, Kayseri Valiliği, Yerel Yönetimler ve en önemlisi Hayırseverlerimizin destekleri ile 2018/2019 yıllarında birçok projeye imza atıldı. İnşallah, 2020 yılında da İnşallah bu projelere yenilerini ekleyeceğiz. Kayserimizin her bölgesine kesintisiz ve sorunsuz sağlık hizmetini ulaştırmak için ekibimle beraber çalışmalarımıza aralıksız devam etmekteyiz” dedi.

Sarız’a yapılması planlanan yeni Devlet Hastanesi için olumlu gelişmeler yaşandığını da dile getiren Benli, “Sarız’a yapılacak yeni devlet hastanemiz uzun süredir gündemimizde idi, çok şükür hazırlıklarımızın sonucunda, 5 Şubat 2020 tarihi itibarı ile ihale sürecine gelmiş bulunmaktayız. Hastanemizin inşaatı için ihale tarihimiz 4 Mart 2020 olarak belirlendi. Hastanemiz 5 yatak kapasiteli olup içerisine, 4 Aile Hekimliği birimi ve 2 adet 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu planlandı. İhale süreci tamamlanmasının ardından en kısa sürede bitirilmesi için takipte olacağız. İnşallah Sarız’ımız ilçe merkezinde ergonomik planlanan hastanesine kavuşmuş olacak” diye konuştu.

KAYSERİ 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:09

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