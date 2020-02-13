Kayseri'de 130 mahalle yolu ulaşıma kapandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle, il genelinde 130 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Kayseri'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Gece, hava sıcaklığı eksi 5 dereceyi bulan Kayseri'de Sarız'da 30, Sarıoğlan'da 13, Tomarza 20, Pınarbaşı 47, Develi 7 ve Yahyalı'da 13 olmak üzere toplam 130 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.