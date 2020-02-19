Kayseri Kafkasspor küme düştü

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Kayseri Kafkasspor ligin bitimine 2 hafta kala küme düşen ikinci takım oldu.

Medet Avşar Birinci Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Kayseri Kafkasspor ligin 21. haftasında Sanayi Esnafspor’a 31 mağlup olduğu karşılaşma sonrası ligde veda etti. Yeşilhisar Belediyespor’un ardından küme düşen ikinci takım olarak Kafkasspor, 20202021 sezonunda İkinci Amatör Küme’de mücadele edecek. Bu sezon beklentilerin altında kalan YeşilBeyazlılar, ligde 18 maça çıktı ve 4 galibiyet, 3 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı. Rakip kalelere 24 gol atan Kafkasspor kalesinde 52 gol gördü.

15 puanla 10.sırada yer alan Kayseri Kafkasspor ligin son iki maçında Makfitspor ve Akkışla Gençlikspor ile karşılaşacak.

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