Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu nefes nefese Şampiyonlar son haftada belli olacak

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Kayseri Birinci Amatör Küme’de 21. haftada oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı. Lider Kayserigücü FK, kaybettiği haftada şampiyonlar ise ligin 22.haftasında oynanacak olan karşılaşmaların ardından belli olacak.

Kayseri OSB Atletikspor 10 Kayserigücü FK

Palasspor 72 Akkışla Gençlikspor

Tomarza Belediyespor 30 Sanayi Esnafspor (Hükmen)

Makfitspor 30 Kafkasspor (Hükmen)

Gültepespor 30 Yeşilhisar Belediyespor (Hükmen)

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