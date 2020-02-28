"Kayseri sadece Kayseri'den ibaret değil"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Kongresi’ne katılan hekimlerle Erciyes Kardanadam Tesisleri’nde bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada Kayseri ile ilgili bilgiler veren Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin sadece Kayseri’den ibaret olmadığını ve bölgesindeki yaklaşık 3 milyon nüfusa hitap ettiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kardanadam Tesisleri’nde diş hekimlerine hitap etti. Konuşmasına Erciyes’i tanıtarak başlayan Başkan Büyükkılıç, Erciyes’in uluslararası standartta 18 mekanik tesisi ve 100 km kayak pisti ile Türkiye’de örneği olmayan bir kış turizm merkezi olduğunu belirtti. Kayseri’nin cazibe merkezi olduğunu ve çevre illerle birlikte yaklaşık 3 milyonluk bir nüfusa hitap ettiğini dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Büyük şehirlerin konforunu yaşatan ama büyük şehirlerin sıkıntısını yaşatmayan bir şehiriz” dedi.

Kayseri’nin hayırsever özelliğine de vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’nin ‘Hayrın kadar konuş’ anlayışıyla hayırda yarışan bir şehir olması bizleri gururlandırıyor. Böyle bir şehirde belediye başkanlığı yapmaktan onur duyuyorum” diye konuştu.

Gecede Başkan Memduh Büyükkılıç’a teşekkür belgesi takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.