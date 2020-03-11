MHP Milletvekili Baki Ersoy, Kayserispor'u mahkemeye verdi

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Hes Kablo Kayserispor hesaplarının incelenmesi için suç duyurusunda bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, sarı kırmızılı kulüp eski yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunurken son 10 yılın hesaplarının incelenmesi adına kulübü mahkemeye verdi.

Avukatı Müjdat Yılmaz aracılığıyla Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe vererek suç duyurusunda bulunan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, "Kayserispor kulübünün son 10 yılda gelir giderlerinin incelenmesi, Kayserispor eski başkanı Erol Bedir ve yöneticilerinin görevi kötüye kullanarak kulübü zarara uğrattıkları gerekçesi ile gerekli işlemin yapılmasını istiyorum" dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından "Kayserispor'umuza zarar vermemek adına bekletmiş olduğum mahkeme sürecini bugün itibariyle başlatmış bulunuyorum. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına Hazırlık No: 2020/11551 dosyasıyla soruşturma açılması için başvurumuzu yaptık. Kayserispor sahipsiz değildir. Herkes yaptıklarının hesabını verecek. Şimdi hesap verme zamanı" cümleleri paylaştı.

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