Dövülerek öldürülen Alperen'in annesi tutuklandı, zanlı sevgili aranıyor (2)

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<br>İLÇE GİRİŞ VE ÇIKIŞLARINDA KONTROL<br>Kayseri Pınarbaşı'da, sevgilisinin oğlu Alperen Ekinci'yi (3) döverek, öldüren ve daha sonra ilçe mezarlığına gömen firari cinayet şüphelisi Harun Sezer'in ilçede görüldüğü ihbarı üzerine polis harekete geçti. Çiftlik ve Güney sokaklarında, Sezer'in bulunması için polis ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Cinayet şüphelisi Sezer'in Kahramanmaraş veya Kayseri merkeze firar etme ihtimaline karşı ilçe giriş ve çıkışlarında sürücülerin geçişine kontrollü olarak izin veriliyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ<br>2020-06-22 14:14:08<br>

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