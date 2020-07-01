Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

<br>KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kocasinan ilçesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Örgüt üyesi olduğu belirtilen 1 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri DHA<br>2020-07-01 15:27:21<br>
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