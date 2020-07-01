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Üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

DHA

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR'de, kontrolden çıkıp, üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü Mustafa Doğan, yaşamını yitirdi.  Kaza, öğle saatlerinde, 15 Temmuz Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Doğan'ın kullandığı 50 AR 581 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, üst geçidin ayağına çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, sürücü Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa Doğan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme...

Üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

<br>Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR'de, kontrolden çıkıp, üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü Mustafa Doğan, yaşamını yitirdi. <br>Kaza, öğle saatlerinde, 15 Temmuz Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Doğan'ın kullandığı 50 AR 581 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, üst geçidin ayağına çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, sürücü Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa Doğan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Ahmet KORKMAZER<br>2020-07-01 17:01:29<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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