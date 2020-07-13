Başkan Büyüksimitçi: "Birlik, beraberlik ve bağımsızlığımızdan geçmişte olduğu gibi gelecekte de taviz vermeyeceğiz"

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesi ile bir açıklama yaparak, “Demokrasinin asıl sahibinin halkın olduğu gerçeğini bir kez daha gösteren o şanlı geceyi unutmayacak, birlik, beraberlik ve bağımsızlığımızdan geçmişte olduğu gibi gelecekte de taviz vermeyeceğiz” dedi.

Başkan Büyüksimitci açıklamalarında şu ifadelere yer verdi; “15 Temmuz gecesi vatanımızı, milletimizi, demokrasimizi ve geleceğimizi yok etmek isteyen FETÖ’ye bağlı vatan hainleri, kalleşçe bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Çanakkale ruhuyla o gece sokağa çıkan Aziz Türk milleti, demokrasimiz ve vatanımız uğruna şehitlik mertebesine ulaşmaktan bir an bile tereddüt etmeden bu girişimi bertaraf etmiş, bu topraklar üzerinde oyun oynanmayacağını göstermişti. Demokrasimize yapılan bu alçak darbe girişimini tekrar lanetlerken, Türk iş dünyası olarak, aynı ruh, aynı inançla çalışmayı sürdüreceğiz. Türkiye’nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini almasını ve lider ülke haline gelmesini de, yine hep birlikte çalışarak sağlayacağız. FETÖ’nün kirli yüzünü ortaya koyan hain darbe teşebbüsüne o gece kararlılıkla karşı durduğumuz gibi, bundan sonrada tüm terör örgütlerine karşı devletimizin verdiği mücadelenin yanında olacağız. Bu vesile ile başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle ve şükranla yâd ediyoruz. Bu şanlı direniş sürecinde gazilik mertebesine erişen kahramanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Yedi düvele göğsünü siper ederek, bu aziz vatanı yeniden vatan kılan necip milletimizi de şükranla ve saygıyla selamlıyoruz."

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