Kayseri protokolü şehitlikleri ziyaret etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

15 Temmuz 2016 yılındaki hain darbe girişiminin 4. yılı nedeni ile, Kayseri protokolü Kartal ve Polis şehitliğini ziyaret etti.

Kartal Şehitliğinde Kur’an tilaveti ile başlayan ziyarete Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, protokol üyeleri ve şehit aileleri katıldı. Protokol üyeleri Kartal Şehitliğinin ardından Kayseri Polis Şehitliğini ziyaret etti.

Kur’an tilaveti ve dua okunduktan sonra, şehitlerin kabirleri başına protokol tarafından karanfil bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.