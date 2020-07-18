Kurban pazarlarında hareketlilik başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri’de yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hareketlilik başladı.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Kayseri’de Serkent Mahallesi’ne kurulmaya başlanan hayvan pazarında hareketlilik başladı. Besiciler bayram için yetiştirdikleri kurbanlıkları pazara getirirken, çadırlarda kuruluyor.

Pınarbaşı’ndan gelen besici Çavuş Karakoş, “Hazırlıklarımıza başladık ama satış henüz olmadı. Bu sene hayvan az. Geçen senenin neredeyse 3’te 1’i. Müşterilerimiz henüz gelmeye başlamadı. İnşallah iyi olur. Mallarımızı geçen sene ki fiyattan satıyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.