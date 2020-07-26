Kayserisporlu Hasan Hüseyin Acar: "Bütün sezonun emeğini tek maçta bitirdiler"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserisporlu Hasan Hüseyin Acar: "Bütün sezonun emeğini tek maçta bitirdiler"

İHA

Hes Kablo Kayserispor'un orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar, "Koca şehrin emeğini tek maçta bitirdiler" dedi.

Kayserisporlu Hasan Hüseyin Acar: "Bütün sezonun emeğini tek maçta bitirdiler"

Hes Kablo Kayserispor’un orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar, "Koca şehrin emeğini tek maçta bitirdiler" dedi.
Ligin son haftasında sahasında Trabzonspor'a son dakika golü ile mağlup olan ve küme düşen Hes Kablo Kayserispor'da üzüntü ve öfke vardı. Maç sonrası hakemlere ve VAR sistemine büyük tepki gösteren Hasan Hüseyin Acar “Anlık kararlarla şuan biz ligden düşmüş bulunuyoruz. Bu kadar çok basit pozisyonlar. Eline çarptı verilmedi. VAR diye bir sistem var ligimizde. VAR’a gidilmiyor. VAR’daki hakemlerimiz burada penaltı olduğunu görüyorlar eli açık vermiyorlar. İlk yarıda attığımız yüzde 100 gol ama verilmiyor. Bu top daha ne kadar girmesi lazım da bizim bu ligde kalmamız gerekiyor. Biz, bugün aslanlar gibi çıktık sahaya topumuzu oynadık. Koca şehrin emeğini tek maçta, 90 dakikada bitirdiler. Bütün sezonun emeğini tek maçta bitirdiler. Bu kadar basit olmamalıydı” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayserisporlu Yasir Subaşı: "Bu sonucu haketmedik"
YEREL HABERLER Kayserisporlu Yasir Subaşı: "Bu sonucu haketmedik"
Kayserispor 5 sezon sonra düştü
YEREL HABERLER Kayserispor 5 sezon sonra düştü
Kocasinan Kurban Tatbikatı Yaptı
YEREL HABERLER Kocasinan Kurban Tatbikatı Yaptı
"Yiğit düştüğü yerden kalkar"
YEREL HABERLER "Yiğit düştüğü yerden kalkar"
Kayseri'de şekercilerde bayram yoğunluğu
YEREL HABERLER Kayseri'de şekercilerde bayram yoğunluğu
Büyükşehir'le güvenli ulaşım
YEREL HABERLER Büyükşehir'le güvenli ulaşım
(Özel) Denizde gidebilen yüksek hızlı araç yaptı, köylüler ‘füze gördük’ ihbarında bulundu Kayserili Ali Yiğit, demir ve sac kullanarak denizde gidebilen yüksek hızlı toplu taşıma aracının prototipini yaptı Projenin patentini de alan Ali Yiğit: “İlk testte aracı gören köylüler ‘füze gördük’ ihbarında bulunmuş. Jandarma da terör eylemi sanarak bize baskın yaptı” "Prototipin özelliklerini muhafaza ederek elektrikli gemi projesinin hazırlığındayız"
YEREL HABERLER (Özel) Denizde gidebilen yüksek hızlı araç yaptı, ...
Talas'ta yeni yollar açılıyor
YEREL HABERLER Talas'ta yeni yollar açılıyor
MHP'li vekilden çok sert Kayserispor tepkisi
YEREL HABERLER MHP'li vekilden çok sert Kayserispor tepkisi
Melikgazi, ilçeye yeni yürüyüş yolları yapıyor
YEREL HABERLER Melikgazi, ilçeye yeni yürüyüş yolları yapıyor
Kayserililer bu sene sucuğu yüzde 20 zamlı yapacak
YEREL HABERLER Kayserililer bu sene sucuğu yüzde 20 zamlı yapacak
Psikolog Sevim Buzkan Ertuğrul: “Pandemi süreci, kişilik bozukluğu olan bireylerde eksi yönde etki oluşturdu” “Pandemi toplumun alışık olmadığı bir durumdu”
YEREL HABERLER Psikolog Sevim Buzkan Ertuğrul: “Pandemi süreci, ...
Uzmanı kurbanda sağlıklı et tüketimini anlattı Gıda Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilcisi Ergün Türkaslan: “Sağlıklı gıda tüketmenin ilk şartı, sağlıklı hayvan almaktır”
YEREL HABERLER Uzmanı kurbanda sağlıklı et tüketimini anlattı Gıda ...
Berna Gözbaşı: Hakem şiddetine 'dur' demek lazım
YEREL HABERLER Berna Gözbaşı: Hakem şiddetine 'dur' demek lazım
Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor maçının ardından
YEREL HABERLER Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor maçının ardından
Eddie Newton: "İkinci yarı daha iyi bir oyun ortaya koyduk"
YEREL HABERLER Eddie Newton: "İkinci yarı daha iyi bir oyun ortaya ...
Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor maçının ardından
YEREL HABERLER Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor maçının ardından
Prosinecki: "Bu takım bunu hak etmedi"
YEREL HABERLER Prosinecki: "Bu takım bunu hak etmedi"
Mustafa Tokgöz: “Süper Lig oynansın korona virüs vakasını açıklamadık”
YEREL HABERLER Mustafa Tokgöz: “Süper Lig oynansın korona virüs ...
Berna Gözbaşı: “Hakem hataları yüzünden kaç puan kaybettik hesaplayamıyorum”
YEREL HABERLER Berna Gözbaşı: “Hakem hataları yüzünden kaç puan ...
Ligden düşen Hes Kablo Kayserispor'da futbolcular büyük üzüntü yaşadı
YEREL HABERLER Ligden düşen Hes Kablo Kayserispor'da futbolcular ...
Süper Lig: Kayserispor: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Kayserispor: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç ...
Hes Kablo Kayserispor lige veda etti
YEREL HABERLER Hes Kablo Kayserispor lige veda etti
Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor (EK FOTOĞRAFLAR)

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X