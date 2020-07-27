Başkan Büyükkılıç şehit polisi anma programına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın ile birlikte Adıyaman’ın Sincik ilçesinde devriye görevi yaparken hain terör örgütünün saldırısı sonucu şehit düşen Taha Uluçay’ın şehadetinin 1’nci yıldönümünde Polis Şehitliği’nde düzenlenen anma programına katıldı. Mersin’deki kazada şehit düşen askerlerimize de rahmet dileyen Başkan Büyükkılıç, “Bu ülke, bu vatan şehitlerin kanlarıyla yoğrulmuştur. Onlara minnettarız. Allah ailelerine sabır versin. İyi ki onlar var. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın ile birlikte Adıyaman'ın Sincik ilçesinde devriye görevi yaparken hain terör örgütünün saldırısı sonucu şehit düşen Taha Uluçay için Polis Şehitliği’nde düzenlenen Mevlidi Şerif programına katıldı. Kur’anı Kerim tilaveti ile başlayan program, Mevlidi Şerif okunmasıyla devam etti. Başkan Büyükkılıç, şehidin annesi, eşi ve kardeşleri ile yakından ilgilendiği programda, şehitlerin emanetine sonuna kadar sahip çıkacaklarını vurguladı.

Büyükkılıç, “Şu anda burada kıymetli hemşehrimiz Taha Uluçay’ın şehadetinin 1. yıldönümü vesilesiyle Valiliğimizin organize etmiş olduğu mevlid programına katılmış bulunuyoruz. Değerli şehidimize tekrardan Allah’tan rahmet diliyorum. Şehidimizin şahsında burada bulunan tüm emniyet mensubu şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi. Mersin’in Mut ilçesinde askerleri taşıyan aracın kaza yapması sonucu dört askerin şehit düştüğünü haberini de üzülerek aldığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet dilerken onların şahsında tüm asker şehitlerimize gani gani rahmet diliyorum. Yaralılarımızın olduğunu biliyoruz. Onlara da acil şifalar temenni ediyoruz. Bu ülke, bu vatan şehitlerin kanlarıyla yoğrulmuştur. Onlara minnettarız. Allah ailelerine sabır versin. İyi ki onlar var. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

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