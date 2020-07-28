Kırşehir merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

"Daha dün gibi..."

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR,(DHA)KIRŞEHİR merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütle bağlantılı olduğu belirlenen 11 kişi gözaltına alındı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantılı oluğu belirlenen 11 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanması için Kırşehir merkezli Rize, Erzurum, Ardahan, Ordu, Antalya, Diyarbakır, Kayseri, Ankara, Gaziantep, Konya ve İzmir'de 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Kırşehir'e getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Abdurrahman DULKADİR

2020-07-28 13:19:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.