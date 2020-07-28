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"Halı sahalar kapalı olunca bilgisayara düştük"

İHA

Kayseri Halı Saha İşletmecileri ve Sportif Faaliyetler Federasyonu temsilcileri bir araya gelerek 'Halı sahaların açılması' ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirildi.

"Halı sahalar kapalı olunca bilgisayara düştük"

Kayseri Halı Saha İşletmecileri ve Sportif Faaliyetler Federasyonu temsilcileri bir araya gelerek ‘Halı sahaların açılması’ ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirildi.
Kayseri Halı Saha İşletmecileri ve Sportif Faaliyetler Federasyonu Basın Danışmanı Zeynep İlksoy, halı sahaların 16 Mart 2020 tarihinden bu yana kapalı olması nedeniyle mağdur olduklarını, halı sahaların tekrar faaliyete açılmasını istediklerini söyledi. Kalem Kırdı Cami önünde düzenlenen basın açıklamasında konuşan İlksoy; "Ülkemizdeki futbol alt yapılarının can damarı olan spor okullarında eğitim görmekte olan çocuklar, şuan evlerinde tabletlerin esiri olup obeziteye doğru adım adım ilerlemektedir" ifadelerini kullandı. Normalleşme sürecinde hemen hemen kapalı olan başka bir sektör kalmadığını sözlerine ekleyen İlksoy; "1 Haziran itibari ile ülkemizde başlamış olan normalleşme sürecinde, halı sahalar dışında neredeyse kapalı olan başka bir sektör kalmamıştır. Bilimsel, ekonomik, sosyal ya da başka herhangi bir gerçekle bağdaşmayan sebebi anlaşılmayan şekilde halı saha tesisleri aylardır kapalı tutulmaya devam etmektedir. Ülkemizin önde gelen bilim adamlarının ve dünya bilim otoritelerinin net olarak belirttiği üzere şuanda açık ve serbest olan çoğu sektörden çok daha düşük risk içeren tesislerimiz, Avrupa’da tüm halı sahalar açılmışken ülkemizde daha ne kadar kapalı tutulacaktır? Ülkemizdeki futbol alt yapılarının can damarı olan spor okullarında eğitim görmekte olan çocuklar, şuan evlerinde tabletlerin esiri olup obeziteye doğru adım adım ilerlemektedir. Hiçbir tedbir alınmayan parklarda ve sokaklarda futbol oynamak zorunda bırakılıyor. Oysa tüm tedbirlerin alındığı son derece hijyenik tesislerimizde güvenle spor yaparak yaşadığımız normalleşme sürecine adapte olabilirler” dedi.
Halı saha Futbolcusu Emir Duman ise; ”Halı sahalar açılmayınca biz de evde mahsur kaldık. Bilgisayara düştük. Halı sahaların kapanması bizim için de kötü oldu. Yeşil sahalara yeniden dönmek istiyoruz. Artık çok sıkıldık. Her yer açıldı, halı sahalar açılmadı. Çok özledik artık” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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