Büyükşehir Kurban Bayramı'na hazır

Büyükşehir Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların bayramlarını huzur içerisinde geçirebilmeleri ve herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamaları için bir takım tedbirler aldı.

Kurban Bayramı’nda Büyükşehir Belediyesi Kayserililerin hiçbir sorun ve sıkıntı yaşamamaları adına birçok çalışmalar yapıyor. Buna göre Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından Kurban Bayramı süresince açık alanlarda et çekimi ve sucuk yapımına izin verilmeyecek. Ekipler arife gününden itibaren Covid19 Salgını için Maske, Mesafe ve Temizlik kurallarını denetleyecek ve vatandaşlara uyarılarda bulunacak. Kurban Bayramı boyunca ekipler vatandaşların hijyenik ve huzurlu bir şekilde kurban ibadetini gerçekleştirebilmeleri için 7/24 denetimlerine devam edecek. Vatandaşlar zabıtayı ilgilendiren konularla ilgili şikayetlerini Büyükşehir Belediyesi’nin Alo 153 İletişim Merkezi ve Merkez Zabıta Amirliğinin 232 29 60 nolu telefonuna iletebilecekler.

Diğer yandan KASKİ Genel Müdürlüğü, Kayseri ve Civarı T.A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Kayserigaz arıza ekipleri de vatandaşların su, elektrik ve doğalgaz şikayetlerini gidermek için 24 saat kesintisiz mesai yapacak. Su ile ilgili şikayetler için vatandaşlar KASKİ Genel Müdürlüğü’nün 185, elektrik arızaları için Kayseri ve Civarı T.A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün 186 ile doğalgaz arızaları için Kayserigaz’ın 187 nolu telefonlarını arayabilecekler.

KESİM YERLERİNDE VETERİNER HEKİM

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince kurban kesim yerlerinde veteriner hekim bulunduracak. Veteriner hekimler, isteyen vatandaşların kurbanlık hayvanlarını, ücretsiz olarak kontrol edecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayseri’de toplamda 25 adet kurban satış yeri, 41’i şehir merkezinde olmak üzere toplamda 79 adet kurban kesim noktası belirlendi. Belirlenen bu noktalarda merkezde 51 veteriner hekim görevlendirildi. Her kesim yerinde vatandaşların iletişime rahat geçebilmesi için görevlendirilen veteriner hekimin bilgilerinin olduğu pankartlar yerleştirilecek. Aynı zamanda belirlenen her kurban kesim noktası da kurbanlar vatandaşlara verilen randevularla belirlenen zaman aralığında gerçekleştirilecek olup herhangi bir yoğunluğa mahal verilmemesi içinde çalışmalar yapılacak. Kurban Bayramı süresince ilgili birimler tarafından denetimler devam edecek.

OTOBÜS SEFERLERİ KURBAN BAYRAMINA GÖRE DÜZENLENDİ

Bayram tatili süresince vatandaşların şehir içi ulaşımlarını hızlı ve rahat bir şekilde sağlamak üzere otobüs seferlerinde de düzenlemeler yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi vatandaşların şehir içi ulaşımlarını rahat bir şekilde sağlamaları için otobüs ve raylı sistem seferlerini aksatmadan sürdürecek. Yapılan düzenlemeye göre otobüsler bayramın ilk üç günü pazar günleri sürdürülen tarifeye, dördüncü günü ise cumartesi günü yapılan tarifeye göre çalışacak. Raylı sistem seferleri ise bayram tatili süresince farklılık gösterecek. Seferler İldem için 05.20’ de, Talas için 05.54 olarak başlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.