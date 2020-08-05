Genç yıldız adayı memleketinde güç topluyor

Beşiktaş ve Başakşehir'in ilgilendiği genç yetenek Eray Özbek, tatil süresince memleketi Yahyalı’da antrenmanlara devam ediyor.

Genç yetenek Yahyalı Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü yetkililerinden aldığı özel izinle Yahyalı Stadı’nda Kurban Bayramı süresince kişisel idmanlarını devam etti. Transferin gözdesi genç futbolcu yaptığı kişisel idmanlarda güç yüklemesi ve teknik idmanlara ağırlık verdi. Özbek, güç idmanından sonra şut çalışması yaptı.

Yeni sezona hazır bir şekilde girmek için kişisel idmanlarına hiç ara vermeyen Eray Özbek’in ismi Beşiktaş ve Başakşehir gibi takımlar ile anılıyor.

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