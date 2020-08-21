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Kayseri'de 2 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu

DHA

Kayseri'de 2 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu


Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de 2 aylık İlhan Aslan bebek, ailesi tarafından beşiğinde ölü bulundu. Bebeğin ölüm nedeni, otopside belirlenecek.
Merkez Kocasinan ilçesi Elagöz mahallesi Berat sokakta müstakil evde oturan ve ismi açıklanmayan çift, sabah uyandıklarında 2 aylık bebekleri İlhan Aslan'ı beşikte hareketsiz buldu. Ailenin haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde bebeğin öldüğü belirlendi. Gelen polis ekipleri evde inceleme yaptı. İncelemenin ardından bebeğin cesedi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bebeğin ölüm nedeni, otopside belirlenecek.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2020-08-21 11:29:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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