Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Müsabakaları başlıyor Kayseri, dünyada en fazla uluslararası bisiklet yarışlarına ev sahipliği yapacak Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı: "Kayseri’den büyük gelecek bekliyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Müsabakaları başlıyor Kayseri, dünyada en fazla uluslararası bisiklet yarışlarına ev sahipliği yapacak Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı: "Kayseri’den büyük gelecek bekliyoruz"

İHA

Kayseri'de 3 Eylül ve 11 Ekim tarihleri arasında 32 uluslararası bisiklet müsabakası düzenlenecek. Erciyes, dünyada en fazla uluslararası yarışa ev sahipliği yaparak bisiklet camiasına damgasını vuracak.

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Müsabakaları başlıyor Kayseri, dünyada en fazla uluslararası bisiklet yarışlarına ev sahipliği yapacak Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı: "Kayseri’den büyük gelecek bekliyoruz"

Kayseri’de 3 Eylül ve 11 Ekim tarihleri arasında 32 uluslararası bisiklet müsabakası düzenlenecek. Erciyes, dünyada en fazla uluslararası yarışa ev sahipliği yaparak bisiklet camiasına damgasını vuracak.
Erciyes Yüksek İrtifa Kampları ve Bisiklet Yarışları'na Türkiye başka olmak üzere dünyanın dört bir yanından ABD, İtalya, İspanya, Rusya, Belçika, Ukrayna, Çin, Azerbaycan, Kuveyt, Kolombiya’dan bisiklet takımları katılacak. Erciyes’teki müsabakalara 90 erkek, 55 kadın profesyonel sporcu katılacak. Organizasyon Kayseri şehir merkezi başta olmak üzere Melikgazi, Talas, Kocasinan, Develi, Yahyalı, Hacılar, Yeşilhisar, Felahiye, Özvatan, Tomarza güzergahlarında yapılarak, şehrin tarihi ve doğal güzelliklerinin olduğu yerler ön palana çıkartılacak. Dağ bisikleti ve Downhill yarışları ise Erciyes Bike Park parkurlarında gerçekleşecek. Korona virüs salgını nedeniyle dünya genelinde yüzlerce yarış organizasyonunun iptal olması tüm profesyonel bisiklet takımlarının gözlerini Kayseri Erciyes Dağı’na çevirdi. 2 bin 200 metrede konaklama imkanı, yolların kalitesi ve çeşitliliği, dağın havaalanına yakınlığı, özellikle Avrupa olmak üzere birçok noktadan direkt uçuş imkanı, iklimi, Avrupa’da bulunan rakip dağlara kıyasla kaliteli hizmet sunması ve ülkemizin birçok ülkeden vizesiz seyahate açık olması bölgeyi ön plana çıkarıyor.
Müsabakalar öncesinde Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve VELO Erciyes Organizatörü Mustafa Kemal Can Fedai ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Erciyes Master Planı’nın meyvelerini sadece kış ve kayak turizminde değil, aynı zamanda sportif disiplinlerde, bütün sportif branşlarda da görmeye başladıklarını kaydeden Cıngı, "Biliyorsunuz ki Erciyes’te Kayseri Büyükşehir Belediyemizin yatırımları büyük bir hızla devam ediyor. Erciyes Master Planı’nın meyvelerini sadece kış ve kayak turizminde değil, aynı zamanda sportif disiplinlerde, bütün sportif branşlarda da görmeye başladık. 2011 yılında kurulduğumuz andan itibaren de Erciyes’te özellikle bisiklet sporuna ayrı bir ehemmiyet verdik. Yatırımlarımızı ona göre şekillendirdik. ‘Erciyes’i Türkiye’de bisikletin merkezi yapacağız’ diye bir vizyon ortaya koyduk. Şimdiye kadar da her geçen yıl üzerine koyarak ilerlettik ve Erciyes’te ilk yaptığımız işlerden bir tanesi; dağ bisiklet parkurlarımızı çıkartmak ve haritalandırmaktı. Hemen akabinde yaklaşık 180 kilometrelik bir parkur işaretleyip haritalandırdıktan sonra da Alp’lerde çok yaygın olan downhill parkurlarımızı oluşturduk. Hem dağ bisikleti hem de downhill iniş parkurlarında Avrupa kupalarına varıncaya kadar birçok uluslararası organizasyon düzenledik. Bisiklet takımlarının yüksek irtifa kamp ihtiyacına binaen de Erciyes’i özellikle tüm dünyadan gelecek profesyonel bisiklet takımları için hem yol bisikletçileri hem de dağ bisikletçileri hem de iniş parkurcuları için bir yüksek irtifa kamp merkezi haline getirme çalışmalarımız da özellikle son 5 yıldır yoğunlaştı” dedi.

"Kayseri’den büyük gelecek bekliyoruz"
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, “Artık dünya her geçen gün bisiklete olan desteğini artırarak devam ediyor. Neden; bisiklet sporu oturarak yapılan tek spordur. Tok karnına yapılabilecek tek spordur. Bugün bisiklet sporu yapanların büyük bir çoğunluğunda bir rahatsızlık pek göremezsiniz. Aileden gelen bir şey varsa vardır. Halen o heyecanlarını artırarak devam ediyorlar. Bundan dolayı biz bisiklet sporlarına ne kadar önem verirsek hem turizme destek vermiş olacağız, dünyada ülkemizin tanıtımına destek vereceğiz. İnşallah biz Kayseri’den büyük gelecek bekliyoruz. Kayseri bölge itibariyle inanılmaz güzel bir yer. Burada yaptığımız antrenmanlar ve organizasyonlar sizi 1 yıl ileri taşıyacak kadar güzelliklere doğru götürüyor” ifadelerini kullandı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ise, “Erciyes’te yüksek irtifa kamp merkezinin temellerinin atılması, 9 yıldır yapılan çalışma, belediyemizin üstün gayreti ve kamu kuruluşlarının desteği ile gelinen seviye bellidir. Federasyonumuza minnettarız, teşekkür ediyoruz. Müsabakaların büyük çoğunluğunu şehrimizde yapma noktasında iradeyi ortaya koydular. Yoksa şu an yapılan bu müsabakaları yapmak isteyen başka iller ve başka firmalar da olabilir" diye konuştu.
VELO Erciyes Organizatörü Mustafa Kemal Can Fedai de, yarışlar hakkında bilgiler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de havadan trafik denetimleri artırıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de havadan trafik denetimleri artırıldı
Başkan Bağlamış: “Tarımdaki büyüme sevindirdi”
YEREL HABERLER Başkan Bağlamış: “Tarımdaki büyüme sevindirdi”
Şehir Hastanesi önündeki katlı kavşağın 4. kolu hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER Şehir Hastanesi önündeki katlı kavşağın 4. kolu ...
Başkan Büyükkılıç İl Pandemi Kurulu Toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç İl Pandemi Kurulu Toplantısına ...
Develi Eğitimde Zirve Yaptı
YEREL HABERLER Develi Eğitimde Zirve Yaptı
İl Sağlık Müdürü Benli, Aile Hekimleri ile Videolu Telekonferans Toplantısı Yaptı
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Benli, Aile Hekimleri ile Videolu ...
Develi'de düğünler yasaklandı
YEREL HABERLER Develi'de düğünler yasaklandı
12 bin kilometreden gelen teşekkür
YEREL HABERLER 12 bin kilometreden gelen teşekkür
Başkan Palancıoğlu: "Sizin vergilerinizle alınıyor. Kamu mallarını koruyup, kollayınız"
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu: "Sizin vergilerinizle alınıyor. ...
Balıkçılar yeni sezondan ümitli Balıkçı Ercan Tunç: “Havalar soğursa hem balık bol olur hem de fiyatlar düşer” “Balığın faydalarından dolayı özellikle pandemi sürecinde tüketilmesini öneriyoruz”
YEREL HABERLER Balıkçılar yeni sezondan ümitli Balıkçı Ercan Tunç: ...
MHP Teşkilatının acı günü
YEREL HABERLER MHP Teşkilatının acı günü
30 Ağustos Zafer Kupası sona erdi
YEREL HABERLER 30 Ağustos Zafer Kupası sona erdi
Başkan Çolakbayrakdar: "Daha güzel bir Kocasinan inşa ediyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: "Daha güzel bir Kocasinan inşa ...
Ali Dağı’nın zirvesinde basketbol maçı 1890 metrelik zirveye omuzlarında basketbol potası taşıdılar
YEREL HABERLER Ali Dağı’nın zirvesinde basketbol maçı 1890 metrelik ...
FETÖ'nün sözde 'üst düzey eğitim talebe sorumlusu'na 10 yıl hapis
YEREL HABERLER FETÖ'nün sözde 'üst düzey eğitim talebe sorumlusu'na ...
Yolda yürüyen genç bıçaklı saldırıya uğradı
YEREL HABERLER Yolda yürüyen genç bıçaklı saldırıya uğradı
Kayseri merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
Yabancı pilotlardan yamaç paraşütü organizasyonuna tam not
YEREL HABERLER Yabancı pilotlardan yamaç paraşütü organizasyonuna ...
Kayseri merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 14 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 14 ...
Hakan Bahran, Emar Grup FK
YEREL HABERLER Hakan Bahran, Emar Grup FK
Kocasinan Ülküspor’un yeni başkanı Derviş Kilci oldu
YEREL HABERLER Kocasinan Ülküspor’un yeni başkanı Derviş Kilci oldu
30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası Tamamlandı
YEREL HABERLER 30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası Tamamlandı
Koronavirüsten hayatını kaybeden Şenay hemşirenin kolon kanseri olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Koronavirüsten hayatını kaybeden Şenay hemşirenin ...
Şenay hemşire korona virüsten hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Şenay hemşire korona virüsten hayatını kaybetti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X