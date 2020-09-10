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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çolakbayrakdar’dan esnafa korona virüs uyarıları

İHA

Başkan Çolakbayrakdar’dan esnafa korona virüs uyarıları

Kocasinan’da ülke genelinde olduğu gibi korona virüs (covid19) tedbirleri kapsamında denetimler, hız kesmeden sürüyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların tedbirlere sıkı bir şekilde uymasının koronavirüs ile mücadelede başarıya ulaşmayı hızlandıracağını söyledi.
Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay ve Kocasinan İlçe Emniyet Müdürü Osman Öztürk ile birlikte korona virüsle mücadele kapsamında İstasyon Caddesi’ndeki işletmeleri ziyaret edip, denetimlerde bulundu. Esnaf ve vatandaşlara tedbirler ve kurallar konusunda uyarılarda bulunan Başkan Çolakbayrakdar, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarıyla ilgili hatırlatmada bulundu. Her zaman her şartta esnafın yanında olduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Her zaman olduğu gibi bu süreçte de esnafımız için yapılması gereken ne varsa elimizden geldiğince gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede rutin olarak yapmış olduğumuz dezenfekte ve hijyen temizliği için de bulunduğumuz süreçten dolayı yaygın hale getirdik. Kocasinan Belediyesi olarak bizler her zaman vatandaşın ve esnafın yanında olmaya ve vatanımız, milletimiz için iyi işler yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
‘Gönülden gönüle köprü var’ diyerek Başkan Çolakbayrakdar’a duydukları sevgiyi dile getiren esnaflar ise, belediyenin yaptığı hizmetlerden dolayı memnun kaldıklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar’ın desteğiyle her zaman olduğu gibi bu süreçte güçlerine güç kattıklarını belirtti.

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