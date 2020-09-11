Melikgazi Belediyespor turp gibi

Kayseri Melikgazi Belediyespor Voleybol takımı, sağlık taramasından oldu.
Türkiye Voleybol 1.Ligi A Grubu'nda yeralan Melikgazi Belediyespor voleybol takımı, 20202021 sezonu çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da sağlık taramasından geçti.
Özel bir hastanede hem kan veren hem de Koronavirüs testinden geçen siyah beyazlı takım teknik heyet ve oyuncularının sonuçları olumlu çıktı. Teknik heyet ve oyuncuların Covid19 testleri negatif çıktı.
Melikgazi Belediyespor Başkanı Yakup Yüksel, yeni sezon öncesi gerçekleştirilen sağlık testlerinin sorunsuz geçirilmesinden ötürü memnuniyet duyduğunu ifade ederek, voleybol takımına lig maçlarında başarılar diledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.