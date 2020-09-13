Hes Kablo Kayserispor-Kasımpaşa maçının ardından



Mehmet Altıparmak: Maça 1-0 mağlup başladıkBayram Bektaş: Lige 3 puanla başlamak güzel olduOlcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) HES Kablo Kayserispor ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Biz pozisyon üretmeye çalıştık ama sonuca yansıtamadık" dedi. Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş ise "Lige 3 puanla başlamak güzel oldu" şeklinde konuştu.

Süper Lig'in ilk haftasında Hes Kablo Kaysersipor ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 1-0 kazandı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Maça 1-0 mağlup başladık. Maçın başında kaptırdığımız bir top ve yediğimiz gol oldu. Sonrasında pozisyona giren ve bunları kaçıran bir takımdık. Rakibin zaten maçın başından sonuna kadar defans yapacağını biliyorduk. Biz pozisyon üretmeye çalıştık ama sonuca yansıtamadık. Bugün hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Ligin ilk maçları zordur. Biz oyun olarak iyi oynadık. Oyuncuların performansından memnunum. Artık bu maçı unutup Rizespor maçına odaklanacağız" diye konuştu.

BAYRAM BEKTAŞ: "LİGE 3 PUANLA BAŞLAMAK GÜZEL OLDU"

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş ise "Zor bir karşılaşma oldu. Çünkü biliyorsunuz belli hazırlıkları yapmıştık ancak cuma günü gelişen bir olaydan dolayı böyle bir kadroyla çıktık. Bu süreçte gece gündüz çalışan Başkanıma ve bütün yönetime teşekkür ediyorum. Bugün oynayan takımımız sadece bizimle mukaveleli oyunculardı. 90 dakika boyunca inanılmaz dayanışma örneği gösterdiler. Lige 3 puanla başlamak güzel oldu. Bir takım, takım oyununa bağlı kaldığı zaman rakip kim olursa olsun maç kazanılıyor. Oyuncularımı alınlarından öpüyorum. Onlarla bu galibiyet sevincini paylaşmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mehmet Altıparmak'ın açıklamaları

-Bayram Bektaş'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2020-09-13 19:25:56



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