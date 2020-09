Başkan Büyükkılıç: “Ahilik ve Kayseri ayrı düşünülemez”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ahilik Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında “Ahilik ve Kayseri ayrı düşünülemez” vurgusu yaparak, “Ahi Evran, Ahilik Teşkilatı’nı bu topraklarda var ederken, Kayserili eşi Fatma Bacı’nın da ‘Bacıyanı Rum’ teşkilatını şehrimizde hayata geçirmesi Kayseri’nin önemini kat be kat artırıyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, yayımladığı mesajında, “Türk Milleti iyi günde kötü günde omuz omuza olabilme ruhuna sahip aziz bir millettir. Bunun en güzel örneği de ticaret alanında esnaf ve sanatkârımıza olduğu kadar sosyal ve kültürel alanda da tüm halkımıza yol gösterici olan Ahilik Teşkilatıdır” dedi.

Ahilik Teşkilatı ile Anadolu Kadınlar Birliği anlamına gelen Bacıyanı Rum Teşkilatı’nın bu topraklarda doğup büyüdüğünü, Ahiliğin kurucusu Ahi Evran’ı Veli ile Kayserili eşi Fatma Bacı’nın bu toprakların güzelliğini harmanlayarak tüm dünyaca örnek alınacak bir teşkilatı kurduklarını kaydeden Başkan Büyükkılıç, mesajında şu görüşlere yer verdi:

13. yüzyılda Ahi Evran tarafından Anadolu’da kurulan Ahilik Teşkilatı, halkın sanat ve meslek alanında yetişmelerini sağlayan, onları ahlaki yönden geliştiren, çalışma yaşamını iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen bir örgütlenmedir. Erzurum’dan Kayseri’ye gelen Ahi Evran sosyoekonomik anlamda oluşturduğu ilkeler ile Kayseri’de kurup olgunlaştırdığı Ahilik teşkilatını, Tüm Anadolu’ya yaymıştır. Sadece Ahi Evran değil, aynı zamanda kadınların da çalışma hayatında yer almasını sağlayan, ticareti, girişimciliği öğreten, Ahi Evran’ın hanımı Kayserili Fatma Bacı da “Bacıyanı Rum” adıyla kadınlar arasında Ahilik prensibinin yayılması konusunda çok önemli ilke ve prensiplerin Kayseri’den başlayarak tüm Anadolu’ya yayılmasına zemin hazırlamıştır. Esnaf ve sanatkârlar toplumumuzun mihenk taşlarıdır. Toplumu ayakta tutma, diri tutma açısından en az “Aile” kurumumuz kadar önemlidir esnaf teşkilatlarımız. Ülkemizin ekonomik ve toplumsal olarak sıkıntı çektiği her an esnaf teşkilatlarımız bir dayanışma içerisinde bizim yükümüzü alıp, birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde birbirine tutunur. Esnaf teşkilatları aynı zamanda bir aile anlayışı içerisinde çalışır. Birbirlerini rakip değil, birbirini yoldaş olarak görür, gönül gönüle insanlara hizmet ederler. Bizler bu teşkilatları ne kadar sağlam tutar ve gelecek nesillere aktarabilirsek geleceğe de daha emin adımlarla ilerleyebiliriz. Anadolu’nun yurt olmasında en önemli kesimlerin başında da Ahiler geliyor. Tüccarlıklarıyla, zanaatkârlıklarıyla ve dürüstlükleri ile yaptıkları çalışmalar bu toprakları vatan yapmıştır. Allah hepsinden razı olsun.”

Başkan Büyükkılıç, mesajının sonunda, “Biz biliyoruz ki, nasıl yüzyıllar öncesinde kurulan Ahilik kültürü bizlere bugün rehberlik ediyorsa, bizim de bugün şehrimiz için yaptığımız hizmetler de gelecekte rehber olacaktır. ‘Elini, sofranı, kapını açık, gözünü, dilini, belini bağlı tut.’ diyen gönül adamı Ahi Evranı Veli’yi, Fatma Bacıyı ve ahirete irhital eden tüm ahilerimizi rahmetle anıyor, tüm esnaflarımızın Ahilik Haftası’nı kutluyorum” İfadelerini kullandı.

