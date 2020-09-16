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Dursun Ataş: “Kayseri sürekli ivme kaybediyor” İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş: “Kayseri gelir dağılımında Türkiye ortalamasının altında” “Vali ve kurum müdürleri tek başına iş yapamaz hale geldiler”

İHA

Dursun Ataş: “Kayseri sürekli ivme kaybediyor” İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş: “Kayseri gelir dağılımında Türkiye ortalamasının altında” “Vali ve kurum müdürleri tek başına iş yapamaz hale geldiler”

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, faaliyet değerlendirmesi yaptığı toplantıda, “Kayseri sürekli ivme kaybediyor” dedi.
Yapılan değerlendirme toplantısına İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman, İYİ Parti Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanı Kazım Yücel, ilçe başkanları ve basın mensupları katıldı.
“Aldığım oyları hakkını helal ettireceğim”
Kayseri’den aldığı oyları helal ettirmek için çalıştığını söyleyen Ataş, “Ben mecliste bulunduğum süre içerisinde Kayseri’nin ve Türkiye’nin sorunlarını dile getirmeye devam ettim ve bu dönemde de devam edeceğim. Bunları yapmak ya da yapmamak iktidarın elinde. Ben aldığım oyların hakkını bu memlekette helal ettirmek için uğraşan bir insanım. Hiç kimsenin şahsi işleri ile uğraşmadım, uğraşmayacağımın da buradan sözünü veriyorum. Ben Kayseri Milletvekiliyim, ben Kayseri ve Türkiye’nin sorunlarını dile getirmeye devam edeceğim” dedi.
“Kayseri gelir dağılımında ortalamanın altında”
TÜİK verilerine göre Kayserinin Türkiye ortalamasından 3 bin TL daha aşağıda olduğunu söyleyen Dursun Ataş, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Ben 31 Mart’ta aday olduğumda Kayseri’nin ne sorunu varsa, nelere ayna tutmamız gerekiyorsa bütün her şeyi söyledim. Ben belirli sayıda bir proje ile ortaya çıkmadım. Klasik gerçekleri hemşerilerime bir ayna tutarak gösterdim. Türkiye maalesef hiç iyiye gitmiyor ve Kayseri de bu iyiye gitmemenin içerisinde yerini alıyor. TÜİK kişi başı kullanılabilir gelirler hakkında açıklama yaptı 2019 yılına ait ve açıklamada Türkiye’de kişi başına gelir ortalaması 28 bin 522 TL iken, Kayseri’deki gelir ortalaması 25 bin 288 TL. Bu aslında Kayseri’nin nereye gittiğinin çok açık bir ifadesidir. Vizyon Kent, cazibe merkezi Kayseri dediğimiz Kayseri, bugün Türkiye ortalamasının 3 bin TL altında gelire sahip bir şehirdir. Bu da bugüne kadar doğruların vatandaşlarımıza anlatılmadığı anlamına geliyor. Burada iktidar sahipleri kendilerine bir bakacaklar. 18 yılın sonunda geldiğimiz noktaya baktığımızda, Kayseri devamlı ivme kaybetmiş.”
“Hızlı tren ihalesi nerede yapıldı?”
Dursun Ataş, yıllardır süren hızlı tren meselesinin çözüme ulaştırılmadığını belirterek,
“Şimdi bakıyorsunuz, bir ‘Hızlı Tren’ meselemiz var. Yılardır yılan hikayesine dönmüş bir mesele ve bu konuda defalarca söz verdiler. En son gelen Ulaştırma Bakanı da söz veriyor ama seçimlerden önce ihalesi yapıldı dendi. Nerede yapıldı ihale? Şimdi de deniyor ki sayın Özhaseki en son televizyon programında ülkenin bir krizde olduğunu, bu kriz dolayısıyla bazı yatırımların durdurulduğunu yarım kalan yüzde 75’in üzerinde projelerin tamamlanması gerektiğini ve daha sonra bunları gündeme alacağını söyledi ve gerçekle Kayseri ilk defa yüz yüze geldi. Bir taraftan bakıyorsunuz bu hızlı tren Sivas ve Yozgat üzerinden geçiyor ama maalesef ki Kayseri üzerinden geçemiyor” dedi.
“Kayseri’ye neden doğrudan otoyol yapılmıyor?”
Niğde otoyolunun Kayseri’den kılçık olarak geçeceğini söyleyen Ataş, “Diğer taraftan bir otoyol meselesi var. Bunu da gözlemledik neler yapılıyor diye ama o da aynı tren hikayesine dönecek. Bugün Kayseri’ye baktığınızda Niğde’den geçen otoyol açılışında, buranın siyasetçileri sayın Cumhurbaşkanı’na burayı söyleme fırsatı buldukları için teşekkür ediyorlar. Bırakın yapmayı söyledikleri için teşekkür ediyorlar. Yozgat’tan nasıl ki bir kılçıkla Kayseri’ye tren gelecekse, Niğde’den de bir kılçıkla yol Kayseri’ye gelecek diye insanlara umut veriliyor. Kayseri ulaşımda zor bir şehir haline geldi. Neden Kayseri’den bu otoyol Doğu Anadolu’ya geçmez de Niğde’den buraya bir ara yol olarak kullanılır? Siyasetçilerin artık bunların hesabını Kayseri’ye vermesi gerekiyor” dedi.
“Havaalanına bu yıl sadece 10 bin TL bütçe konulmuş”
Karadeniz’de Kayseri’den daha az yolcu taşımalarına rağmen daha büyük havaalanları olan iller bulunduğunun altını çizen Dursun Ataş, “Havaalanı meselemiz var. Havaalanı meselemiz on yıllardır devam ediyor. Bu sene bütçeye 10 bin TL para konulmuş ve baktığınızda bizim havaalanımız da inen binen insan sayısının 10’da 1’i kadar olmayan Karadeniz illerine buranın çok daha üzerinde kalitede, konforda havaalanları yapılıyor. Bu büyük projelerin hiçbir takipçisi yok. Bizim siyasetçilerimiz ya Kayseri’yi artık unuttular ya da kendi geleceklerine yatırım yapıyorlar. Bunların da hesabını artık vermeleri gerekiyor. 31 Mart günü 150 proje açıklanırken dedim ki bu projelerin birçoğu yapılamayacak çünkü Kayseri Belediyeleri borç batağında. Kayseri Belediyeleri bu işin içinden çıkamaz dedim ve bana nasıl yapacaksınız dediklerinde dedim ki en azından zihniyet değiştiğinde ve güven ortamı oluştuğunda bu işlerin yapılabileceğini söylemiştim” ifadelerini kullandı.
“Valilik ve kurumlar kendi başına iş yapamaz halde”
Pandemi sürecinde tedbirlerin yetersiz olduğunu ve kurumların tek başına iş yapamaz hale geldiğini söyleyen Ataş, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Pandemi sürecinde maalesef ki yeteri kadar tedbir alınamadı. Biz parti olarak bu süreçte bütün kurumlarımızla destek vereceğimizi açıkladık ve önerilerde bulunduk. İlk başta muhalefet yaptığımız iddia edildi ama geldiğimiz nokta ortada. Türkiye’de şu anda yaprak kıpırdamaz oldu ve işsiz sayısı gittikçe arttı. Bu Kayseri’yi de etkiledi. İlk başta alınmayan tedbirler misli ile bugün geri döndü. Kayseri 81 vilayet içerisinde en üst sıralarda yer alıyor. Burada hükümetin de bir zaafiyeti var. Hepimizin çevresinde korona virüse yakalanan insanlar var. Bu konu bir milletvekiline verilecek kadar basit bir konu değil. Valilik gerekli tedbirleri alıyordur, İl Sağlık Müdürlüğü gerekli tedbirleri alıyordur ama yetersiz kalıyor. Sağlık personeli zor duruma düşmeye başladı ve sağlık sistemimiz çökerse Kayseri’de hepimiz bunun altında kalırız diyoruz ve geri dönüşler alamıyoruz. Bazılarından alıyoruz onu da cılız sesle. Kimi arasak deniyor ki o işle İsmail Tamer görevli olduğu için ilgileniyor. Böyle bir mantık olmaz. Bu işten sadece İsmail Tamer sorumluysa siz neden sorumlusunuz demek istiyoruz. İsmail Tamer’in birikimlerinden faydalanalım ama bugün valimiz ve diğer il müdürleri kendi başına karar alamaz olmuşlar.”
Yakınlarının da virüse yakalandığının ve durum böyle olunca rahat uyuyamadığını söyleyen Ataş, “İçim yanıyor bu konuda. Benim de çevremde ikinci derece akrabalarım virüse yakalandılar ve hastanede yatıyorlar. Lütfen bu konuda herkes üzerine düşeni yapsın. Kayseri Bu haldeyken, buranın seçtiği bir insan olarak ben rahat uyuyamam. Ben uyuyamazsam onları da uyutmam ve uyutmamamız da gerekiyor. Ateş düştüğü yeri yakıyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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