Kayserispor, Erzurumspor maçına hazır

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)Süper Lig´in 3´üncü haftasında sahasında B.B Erzurumspor´u konuk edecek Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirilen ter antrenmanı 1.5 saate yakın sürdü.
Hes Kablo Kayserispor´un B.B Erzurumspor´u konuk edeceği karşılaşma yarın saat 13:30´da başlayacak. Mücadelede Tugay Kaan Numaoğlu düdük çalacak.
DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2020-09-25 17:27:06
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