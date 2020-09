Eşini bıçakla yaralayan kocaya 19 yıl hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, tartıştığı 1 yıllık eşi Dilara C.'yi (18) bıçaklayarak, ağır yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan kaynak ustası Ömer C. (20), 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen 20 Mart'ta merkez Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesinde meydana gelen olayda kaynak ustası Ömer C., evde 1 yıllık eşi Dilara C.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı. Dilara C., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, Ömer C. ise gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada tutuklu yargılanan Ömer C., Kayseri Kapalı Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Dilara C. ise duruşma salonunda hazır bulundu. Ömer C. savunmasında, "Eşimle tartıştığımda biriyle konuşuyordu. Öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Çok pişmanım" dedi.

Dilara C. ise şikayetçi olduğunu belirterek, ''Olaydan 2 gün önce gittiğimiz nişanda sebepsiz yere eski sevgilimin üzerine yürüdü. Sonra bana küfretmeye başladı. Ertesi gün de cep telefonuman annemin yüklediği kontörü başkası yükledi zannetti ve yine tartışmaya başladık. Mutfaktan beline bıçak aldı. Ardından bıçağı sallamaya başladı. Kaç defa vurdu bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ömer C.'ye, 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'hakaret' suçlarından tahrik indirimi uygulayarak 18 yıl hapis cezası verdi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2020-09-28 13:58:47



