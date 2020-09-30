Talaslı çocukların ilçe turu sürüyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından pandemi döneminde evde kalıp kitap okuyan çocuklara yönelik olarak başlatılan ilçe gezisi devam ediyor. Üstü açık otobüsle yapılan organizasyon kapsamında şu ana kadar yaklaşık 400 çocuk hem Talas’ı gezdi hem de tarihi ve turistik yerleri hakkında bilgi sahibi oldu.

Geçen ay başlatılan etkinlikle Talaslı çocuklar hem ilçeyi geziyor, hem öğreniyor, hem de eğleniyor. Üstü açık gezi otobüsünde müzik ve oyunlar eşliğinde Talas’ın tarihi ve turistik yerlerini ziyaret eden çocuklar, keyifli saatler geçiriyor.

Talas’ın Han, Harman ve Tablakaya gibi tarihi mahallelerini kapsayan geziye çocukların yanı sıra velileri de katılabiliyor. Talas Belediyesi önünde başlayan gezi, otobüsün tekrar Yenidoğan Mahallesindeki belediye önüne gelmesiyle son buluyor.



BAŞKAN AMCALARI SÖZ VERMİŞTİ

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, pandemi döneminde kitap okuma kampanyası başlatmış ve kitaplarını bitiren çocuklara üstü açık tur otobüsü ile Talas’ta gezi sözü vermişti. Şu ana kadar kitaplarını okuyup geziye katılan çocuk sayısı yaklaşık 400 oldu.

Talas gezisine çocuklarının katılmasını isteyenler mesai saatleri içerisinde 0531 421 25 25 numaralı telefondan kayıt yaptırabilir.

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