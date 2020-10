Başkan Çolakbayrakdar: “Kurallara uyalım, tedbirleri elden bırakmayalım” Kocasinan’da geniş kapsamlı denetim

New York borsası yükselişle kapandı

Kocasinan’da ülke genelinde olduğu gibi Koronavirüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında ‘Sağlık İçin Hepimiz için’ sloganıyla gerçekleştirilen kapsamlı denetimler, hız kesmeden sürüyor. Vatandaşların ve esnafların kurallara uyup uymadığını büyük bir titizlikle kontrol eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tedbiri elden bırakmamak gerektiğini vurgulayarak, “Hemşehrilerimin tüm önlemleri hassasiyetle yerine getirmesi, pandemi ile mücadelede başarıya ulaşmayı hızlandıracağına inanıyorum.” dedi.

Rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlerin gerçekleştirildiği denetimlerde sırasında Başkan Çolakbayrakdar’a, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay eşlik etti. Sahabiye Mahallesi ve Forum Kayseri Alışveriş Merkezinde işletmeleri ziyaret edip, denetimlerde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, vatandaş ve esnaflarla sohbet etti. Özellikle maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda esnafı ve vatandaşları uyaran Başkan Çolakbayrakdar, “Bu denetimlerle vatandaşlarımızın toplum sağlığını koruma hedefi içinde adım adım devam ediyoruz. Kıymetli hemşehrilerim, temizlik, maske ve sosyal mesafeyi ihmal etmiyoruz. Öncelikle alınan her türlü tedbir, toplum sağlığı içindir. Bu noktada önlemlere hassasiyet gösteren bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa sürede bu sıkıntılı sürecin atlatılması için hem dua ediyoruz hem de yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu vesileyle tekrardan hatırlatmak isterim ki; mecbur kalmadıkça evlerimizden çıkmıyoruz. Eğer ki mecbur kalıp, evlerimizden çıkıyorsak bu süreçte maske takmayı lütfen unutmayalım. Kıymetli hemşehrilerim, unutmayalım ki alınan bu önlemler, hem kendi sağlığımız hem de toplum sağlığı açısından son derece önemli ve değerlidir. Alınan her tedbir, geleceğimiz için, ailelerimiz için ve çocuklarımız için büyük önem taşıyor. Sağlıklı ve sıhhatli günlerde buluşmak dileğiyle” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini “Bütün amacımız; şehrimizde yaşayan vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve daha yaşanabilir ortamlar sunabilmek içindir.” diyerek noktaladı.

Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay de “Vatandaşlarımızı ve esnafımızı tebrik ediyorum. Gerekli tedbirleri aldıklarını gördük. Tedbirlere uyan esnaf ve vatandaşlarımıza göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Esnaflar ise yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, “Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar, bizlere her zaman destek oluyor ve hassasiyetleri bizleri çok memnun ediyor.” diye konuştu.

