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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ankaragücü Kayserispor 37. randevuda

İHA

Ankaragücü ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde 37. kez karşı karşıya gelecek.

Ankaragücü Kayserispor 37. randevuda

Ankaragücü ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde 37. kez karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'in 4. haftasında Ankaragücü ile Hes Kablo Kayserispor 37. kez karşılaşacak. Geride kalan 36 maçta Kayserispor 14 kez kazanırken Ankaragücü ise 11 kez kazandı. 11 maç ise berabere bitti. Bu maçlarda Hes Kablo Kayserispor 58 gol atma başarısı gösterirken Ankaragücü ise 45 gol atabildi.
İki takım arasındaki en gollü maç 19971998 sezonunda oynandı. 9 golün atıldığı maçı MKE Ankaragücü 63 kazanmıştı. Kayserispor'un elde ettiği en farklı galibiyet 20112012 sezonunda 50'lık sonuç olurken Ankaragücü'nün en farklı galibiyeti ise 30'lık sonuçlar oldu. İki takım arasında geçen sezon oynanan iki müsabaka da 11 sona ermişti.
Ankaragücü ile Hes Kablo Kayserispor, Başkent'te 18 müsabaka oynadı. Bu maçlarda Ankaragücü 7 kez kazanırken Hes Kablo Kayserispor 4 kez kazandı. 7 maç da berabere bitti. Bu maçlarda Ankaragücü 30 gol atarken Kayserispor ise 29 gol kaydetti. İki takım arasında oynanan müsabakalar ve neticeleri şöyle:
2019/2020 KayserisporAnkaragücü 11
2019/2020 AnkaragücüKayserispor 11
2018/2019 KayserisporAnkaragücü 02
2018/2019 AnkaragücüKayserispor 31
2011/2012 AnkaragücüKayserispor 05
2011/2012 KayserisporAnkaragücü 30
2010/2011 KayserisporAnkaragücü 21
2010/2011 AnkaragücüKayserispor 11
2009/2010 AnkaragücüKayserispor 30
2009/2010 KayserisporAnkaragücü 30
2008/2009 KayserisporAnkaragücü 20
2008/2009 AnkaragücüKayserispor 13
2007/2008 KayserisporAnkaragücü 02
2007/2008 AnkaragücüKayserispor 11
2006/2007 AnkaragücüKayserispor 04
2006/2007 KayserisporAnkaragücü 21
2005/2006 KayserisporAnkaragücü 12
2005/2006 AnkaragücüKayserispor 20
2004/2005 AnkaragücüKayserispor 22
2004/2005 KayserisporAnkaragücü 11
1997/1998 AnkaragücüKayserispor 63
1997/1998 KayserisporAnkaragücü 11
1995/1996 AnkaragücüKayserispor 11
1995/1996 KayserisporAnkaragücü 41
1994/1995 AnkaragücüKayserispor 15
1994/1995 KayserisporAnkaragücü 42
1993/1994 AnkaragücüKayserispor 30
1993/1994 KayserisporAnkaragücü 21
1992/1993 KayserisporAnkaragücü 10
1992/1993 AnkaragücüKayserispor 00
1985/1986 AnkaragücüKayserispor 20
1985/1986 KayserisporAnkaragücü 01
1974/1975 AnkaragücüKayserispor 00
1974/1975 KayserisporAnkaragücü 00
1973/1974 KayserisporAnkaragücü 10
1973/1974 AnkaragücüKayserispor 32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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